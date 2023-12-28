Panasonic Avionics Corporation, ведущий поставщик бортовых систем связи и развлекательных систем (In-Flight Entertainment, IFE), сообщает об утечке данных, затронувшей неизвестное число пользователей. Как оказалось, корпоративная сеть компании была взломана еще в декабре 2022 года.

Стоит отметить, что IFE-системы компании установлены более чем в 15 000 коммерческих самолетах, а более 3780 самолетов оснащены спутниковой связью от Panasonic Avionics Corporation.

«30 декабря 2022 года Panasonic обнаружила признаки компрометации, которая произошла 14 декабря 2022 года и потенциально затронула определенные системы в нашей корпоративной сети, — говорится в письме компании, направленном в Генеральную прокуратуру Калифорнии. — Мы незамедлительно начали всестороннее расследование для определения характера и масштабов инцидента и идентификации затронутой личной информации, а также привлекли к расследованию экспертов по кибербезопасности и криминалистов для оценки того, какая информация могла быть скомпрометирована, а также для идентификации лиц, связанных с этой информацией».

Информация, утекшая в результате этой атаки, включает имена, контактные данные (адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона), даты рождения, информацию о медицинском страховании и страховании здоровья, номера финансовых счетов, статус занятости в компании, а также номера социального страхования.

В компании уже сообщили СМИ, что инцидент затронул только «ограниченное количество» данных сотрудников и бизнес-клиентов. Также в компании подчеркнули, что атака не коснулась систем связи, цифровых решений, сервисных и IFE-систем, а также не повлияла на работу самой Panasonic Avionics Corporation.