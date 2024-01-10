Согласно судебным документам, обнародованным на прошлой неделе, администратор ныне закрытого хакерского сайта BreachForums был арестован и отправился за решетку из-за нарушения условий освобождения под залог.

Напомним, что Коннор Брайан Фитцпатрик (Conor Brian FitzPatrick), владелец и основатель хакерского форума BreachForums (он же просто Breached), известный в сети под ником Pompompurin, был арестован еще в марте прошлого года.

Вскоре после этого сам ресурс закрыли правоохранители, домены BreachForums и личного сайта Фитцпатрика был изъяты, и впоследствии власти сообщали, что им удалось получить доступ к БД сайта.

О Pompompurin Ранее Pompompurin занимался взломом компаний, а затем продавал или сливал украденные у них данные на черном рынке, а также был активным участником хак-форума RaidForums. Но после того как ФБР закрыло RaidForums в 2022 году, Pompompurin решил создать собственный сайт — BreachForums. В итоге этот ресурс стал крупнейшим хак-форумом, посвященным утечкам данных, и чаще всего именно он использовался взломщиками и вымогателями для «слива» информации. Помимо создания Breach Forums Pompompurin известен и рядом громких взломов. В частности, в конце 2021 года из-за конфликта с ИБ-экспертом Винни Троей (Vinny Troia) он взломал почтовые серверы ФБР и разослал фейковые предупреждения о кибератаках, заявив, что ответственность за эти инциденты лежит на Трое. Также Pompompurin’а связывают с кражей данных миллионов пользователей Robinhood, утечкой данные 5,4 млн пользователей Twitter и другими крупными инцидентами.

После ареста Фитцпатрику предъявили многочисленные обвинения, в том числе в краже и продаже конфиденциальной личной информации, принадлежащей «миллионам граждан США и сотням американских и иностранных компаний, организаций и правительственных учреждений», в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа, подстрекательстве к мошенничеству с устройствами доступа, и даже в хранение детской порнографии на одном из устройств. Бывший админ BreachForums признал себя виновным по всем трем пунктам.

Все это время Pompompurin оставался на свободе, так как вышел под залог в размере 300 000 долларов, и ожидал вынесения приговора, который первоначально был назначен на 17 ноября, но после был перенесен на 19 января 2024 года.

Дело в том, что в мае прошлого года Фитцпатрик предпринял попытку самоубийства, и в октябре его адвокаты подали документы с просьбой перенести дату вынесения приговора, поскольку хотели, чтобы эксперты оценили психическое здоровье их подзащитного.

В итоге Фитцпатрик согласился на сделку и признание вины, но суд составил длинный список вещей, которые будут запрещены Pompompurin’у под залогом. В частности, ему были запрещены:

доступ к компьютеру и интернету, если на устройстве не установлена специальная ​​программа для мониторинга;

использование VPN, прокси и Tor;

создание, регистрация или аренда каких-либо новых сайтов;

контакты с несовершеннолетними в возрасте до 18 лет;

доступ к каким-либо сайтам или учетным записям, посвященным взлому, утечкам или краже данных, взлому компьютеров, исследованиям в области безопасности, вредоносному ПО, программированию, доменам, киберпреступлениям, онлайн-обфускации «или компьютерным сетям, без предварительного одобрения испытательного срока».

Как стало известно теперь, 2 января 2024 года Фитцпатрика повторно арестовали за нарушение этих условий, и теперь бывший глава BreachForums отправился в тюрьму, где и останется до вынесения приговора. Так, согласно судебным документам, Pompompurin выходил в сеть с устройств, на которых не была установлена специальная программа для мониторинга, а также продолжал пользоваться VPN-сервисами.

Максимальное наказание предъявленным Фитцпатрику обвинениям составляет 40 лет лишения свободы, штраф в размере 750 000 долларов, и даже после освобождения он будет обязан находиться под надзором властей не менее 5 лет или вообще пожизненно (из-за обвинения в хранении детской порнографии).