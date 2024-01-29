С релизом iOS 17.4, который состоится в марте, Apple представит множество изменений, которые будут актуальны только для стран ЕС. Например, компания наконец разрешит установку сторонних приложений в обход App Store, а также использование сторонних браузерных движков в iOS-приложениях. Однако представители Mozilla говорят, что эти нововведения будут «максимально болезненными» для Firefox.

Чтобы соответствовать европейскому «Закону о цифровых рынках» (DMA), компания Apple вынуждена пойти на ряд очень нехарактерных для нее мер. Так, с выходом iOS 17.4, который запланирован на март текущего года, пользователи из стран Евросоюза смогут использовать в iOS сторонние магазины приложений (предварительно одобренные Apple) и устанавливать из них все, что захотят.

Разработчики же, к примеру, смогут использовать не только платежные сервисы Apple, но и сторонние платежные системы, а браузеры для iOS получат возможность использовать не только WebKit. Это откроет двери для других популярных движков, таких как Chromium и Blink, которые используются в Edge, Brave, Arc, Opera, а также Firefox и движка Gecko.

И хотя совсем недавно представители Mozilla называли принудительное использование WebKit в iOS одной из проблем, которые создают неравные условия для Firefox, теперь представители организации говорят, что «крайне разочарованы» тем, как все обернулось.

«Мы все еще изучаем технические детали, но крайне разочарованы предложенным Apple планом ограничить недавно анонсированный BrowserEngineKit приложениями, предназначенными для ЕС, — заявил представитель Mozilla Дамиано ДеМонте (Damiano DeMonte) изданию The Verge. — Это приведет к тому, что независимый браузер, такой как Firefox, будет вынужден создавать и поддерживать две отдельные имплементации. И это бремя придется нести вовсе не Apple».

В Mozilla утверждают, что нововведения, актуальные только для стран ЕС, значительно усложнят работу.

«Предложения Apple не дают потребителям реальную возможность выбора, поскольку создание конкурентоспособных альтернатив Safari для других [разработчиков] становится максимально болезненным, — добавляет ДеМонте. — Это еще один пример того, как Apple создает барьеры для предотвращения реальной конкуренции среди браузеров для iOS».

Стоит сказать, что нововведения Apple критикуют не только в Mozilla. Так, глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) уже назвал новые условия компании «шоу ужасов», а представители Spotify называют эти изменения «фарсом».

«Apple заставляет разработчиков выбирать между эксклюзивностью App Store и условиями магазина, которые будут незаконными в соответствии с DMA, или принять новую, столь же незаконную антиконкурентную схему, изобилующую новыми мусорными поборами и новыми налогами Apple на платежи, которые они не обрабатывают, — пишет Суини. — Apple считает, что она может выбирать, каким магазинам разрешено конкурировать с их App Store. Например, они могут запретить Epic запускать Epic Games Store и распространять через него Fortnite, или заблокировать Microsoft, Valve, Good Old Games или новых участников».

В своем сообщении генеральный директор Epic Games подчеркнул, что компания все равно намеревается запустить Epic Games Store на iOS и Android, хотя Apple и оставляет за собой право решать, какие площадки будут допущены в iOS.