Вечером 30 января 2024 года в зоне .ru возникли масштабные неполадки: из-за проблем с резолвингом DNS загрузка сайтов и сервисов в рунете оказалась затруднена, или они оказались недоступны вовсе. В Координационном центре доменов .RU/.РФ и Минцифры сообщили, что причиной стала «техническая проблема, затронувшая зону *.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC».

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) — набор расширений протокола DNS, позволяющий гарантировать достоверность и целостность данных, а также минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса при разрешении доменных имен.

Сбои в DNS-резолвинге доменов начались примерно в половине седьмого вечера. Согласно статистике Downradar, пользователи рунета массово столкнулись с частичной или полной недоступностью «Яндекса», «Дзена», МТС, «Мегафона», «Билайна», Ozon и Wildberries, «Авито», «Кинопоиска» и множества других ресурсов, включая приложения банков и портал «Госуслуги».

Вскоре на «Хабре» сообщили, что причина проблемы заключается в неправильной подписи зоны DNSSEC.

Координационный центр доменов .RU/.РФ уже опубликовал официальное заявление о ситуации.

«Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщает о том, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — сообщают специалисты.

Аналогичное сообщение также было опубликовано и в официальном Telegram-канале Минфицры.

По информации СМИ, в настоящее время сайты и приложения в доменной зоне .ru уже начали восстанавливаться после масштабного сбоя.