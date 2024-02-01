Сооснователь блокчейн-проекта Ripple Крис Ларсен (Chris Larsen) заявил, что неизвестные украли у него криптовалюту на сумму более 112 млн долларов США.

Кража произошла в начале текущей недели и была обнаружена известным блокчейн-экспертом ZachXBT. Исследователь заметил, что 213 млн Ripple XRP перемещают и пытаются «отмыть» через Binance, Kraken и другие криптовалютные платформы.

Хотя Ripple никак не прокомментировала ситуацию, соучредитель и исполнительный директор проекта Крис Ларсен опроверг в X информацию о том, что сама компания подверглась взлому. Вместо этого он заявил, что взломали его лично.

«Вчера был получен несанкционированный доступ к нескольким моим личным счетам XRP (не к @Ripple). Нам удалось быстро обнаружить проблему и уведомить биржи о необходимости заморозки пострадавших адресов. К делу уже подключились правоохранительные органы, — пишет Ларсен. — Это отдельный инцидент. Кошельки Ripple надежно защищены и не были взломаны. Мы уверены, что почти все пострадавшие средства были конвертированы из XRP. Мы работаем с правоохранительными органами и получили информацию о том, что значительная часть средств уже заморожена, а оставшаяся часть активно отслеживается».

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) подтвердил слова Ларсена и подчеркнул, что «ни один кошелек, управляемый Ripple, не был взломан».

По данным ZachXBT, украденные средства якобы пытались «отмыть» через восемь различных транзакций, каждая из которых задействовала миллионы XRP.