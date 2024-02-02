После установки системного обновления Google Play в январе 2024 года у владельцев смартфонов Google Pixel возникли проблемы. Пользователи лишись доступа к внутренней памяти своих устройств, не могли запускать приложения, открыть камеру, сделать скриншот и так далее. Теперь инженеры Google предложили способ решения этих проблем, однако воспользоваться им явно сумеют не все.

Напомним, что о сбоях в работе устройств сообщали владельцы многих моделей Pixel, включая Google Pixel 5, 6, 6a, 7, 7a, 8 и 8 Pro, то есть проблема явно не ограничивалась конкретной конфигурацией железа.

На этой неделе представители поддержки Google наконец опубликовали на форумах Google Pixel временное и весьма сложное решение, которое может помочь пострадавшим пользователям вернуть свои телефоны в рабочее состояние.

«Нам известно о проблеме с хранилищем данных, возникшей на небольшом количестве телефонов Pixel, получивших в январе системное обновление Google Play, из-за чего некоторые устройства ведут себя некорректно, — сообщают в компании. — Если ваше устройство затронуто этой проблемой, вы можете заметить сбои в работе различных приложений, у нас не сохраняются скриншоты, а внешние хранилища работают некорректно».

Google по-прежнему не сообщает никаких подробностей о первопричине возникновения бага, но заявляет, что сбои чаще проявляются на устройствах Pixel с несколькими учетными записями. В Google уверяют, что уже работают над патчем и предоставят дополнительные сведения, как только смогут.

Так как исправления все еще нет, Google опубликовала довольно сложное временное решение, требующее от пользователей установки тулкита для разработчиков Android Platform Tools. К сожалению, вряд ли многие обычные пользователи сумеют разобраться в этой инструкции Google.

Так, людям предлагается выполнить следующие действия, чтобы починить свои устройства Google Pixel: включить Android Developer Options (семь раз нажав на номер сборки) и включить режим USB debugging. Скачать ZIP-архив Google SDK Platform-Tools, предназначенный для разработчиков. После этого подключить телефон, перейти в режим File transfer, открыть терминал, перейти в каталог platform-tools и выполнить команды ./adb uninstall com.google.android.media.swcodec и ./adb uninstall com.google.android.media . Затем нужно перезагрузить устройство и надеяться, что все было проделано верно.

Как отмечают журналисты ArsTechnica, вряд ли у рядового пользователя все пройдет гладко.

«Инструкции Google сработают только в том случае, если все пройдет гладко, а я, как человек, имеющий сотни часов работы с ADB при тестировании различных версий Android, могу предположить, что гладко, скорее всего, это не пройдет, — пишет редактор ArsTechnica Рон Амадео (Ron Amadeo). В Windows драйверы ADB часто не устанавливаются автоматически. Вместо этого вы получите сообщение “unknown device” и не можете выполнить ни одной команды. Обычно приходится использовать опцию поиска драйверов в системе вручную, просматривать файловую систему и вручную “выбирать” (скорее угадывать) нужный драйвер, закрывая различные предупреждения. В инструкциях Google вообще не упоминаются проблемы с драйверами, и нет ссылки на загрузку Google USB Driver для Windows. Этот пакет драйверов является обязательным шагом для обеспечения работы ADB, и первое предложение на странице описания гласит: “Google USB Driver требуется для выполнения отладки adb в Windows с устройствами Google”. Однако в инструкциях Google об этом ничего не сказано».

Журналисты резюмируют, что трудно ожидать, что инструменты для разработчиков и работа в командной строке станут приемлемыми способом исправления проблемы, которую Google создала своим автоматическим обновлением. Большинство пользователей попросту не обладают соответствующими техническими знаниями. Многие уже жалуются на то, что предложенный метод слишком сложен, и теперь они чувствуют себя «хакерами».

«Поражает тот факт, что у Google нет способа отменить неудачное системное обновление Google Play. Похоже, для системных обновлений Google Play существует rollback-менеджер, но в последнее время на примере многих функций резервного копирования и восстановления в Android можно было убедиться, что ни одна из этих систем не смогла сработать в нужный момент», — резюмирует ArsTechnica.

Хуже того, уже сейчас многие владельцы Pixel отмечают, что Google опоздала с выпуском временного исправления. Дело в том, что многие пострадавшие не имели возможности не пользоваться смартфоном несколько недель и уже осуществили сброс своих устройств до заводских настроек, при этом потеряв все данные.