Аналитики компании FACCT перечислили основные тренды в области вредоносных почтовых рассылок в 2023 году. Вторник стал самым популярным у злоумышленников днем недели для отправки фишинговых писем. Почти 98% обнаруженных в рассылках вредоносов были спрятаны во вложениях, а самой распространенной «упаковкой» для них остаются архивы .rar и .zip.

Оказалось, что больше всего фишинговых писем злоумышленники отправляют в начале недели, пик рассылок приходится на вторник — 19,7% от всех писем за неделю. После среды происходит спад, а меньше всего вредоносных сообщений отправляется в воскресенье — 7,1%.

Основным способом доставки малвари в системы жертв по-прежнему остаются различные вложения, которые используются в 98% случаев. Зато доля писем с вредоносными ссылками продолжает медленно сокращаться и в прошлом году составила чуть более 1,5%. Исследователи объясняют, что загрузка малвари с внешнего ресурса является дополнительным шагом в цепочке первичного заражения, который более заметен для традиционных средств защиты.

Размеры вредоносных вложений из фишинговых писем варьируются от 32 Кб до 2 Мб. Самый распространенный диапазон — файл от 512 Кб до 1 Мб, их доля в фишинговых рассылках составляет более 36%.

Чаще всего хакеры «упаковывают» маллварь в архивы форматов .rar (23,3%), .zip (21,1%), .z (7,7%). Внутри таких архивов в подавляющем большинстве случаев находятся исполняемые файлы в PE-формате (Portable Executable).

Также отмечается, что в прошлом году малварь стали реже встраиваться в офисные документы — таблицы Excel и текстовые документы Word. По сравнению с 2022 годом доля рассылок файлов в формате .xls сократилась с 15,8% до 4,4%, а .doc — c 11,2% до 4,5%. Считается, что такой способ распространения становится менее эффективным из-за улучшения защиты в Microsoft Office.

Эксперты говорят, что наиболее распространенными вредоносами в письмах в 2023 году стали спайварь Agent Tesla (обнаружена в 39,4% вредоносных рассылок), а также стилеры FormBookFormgrabber (22,4%) и Loki PWS (7,4%).