Создатели Flipper Zero, совместно с Raspberry Pi, разработали новый модуль Video Game. Он предназначен не только для игр, но также позволяет подключить Flipper Zero к телевизору, использовать его как осциллограф, управлять курсором в различных приложениях и так далее.

Новый модуль построен на разработке Raspberry Pi — микроконтроллере RP2040 (таком же, как в Raspberry Pi Pico). Создатели Flipper рассказывают, что немного разогнали его, «чтобы он мог генерировать видеосигнал». Это позволило оснастить модуль портом для подключения к телевизору и дублирования экрана Flipper. Также модуль имеет датчик отслеживания движений, который может использоваться в играх и приложениях.

Прошивка и все схемы, как обычно, полностью открыты, и разработчики говорят, что уже с нетерпением ждут идей от сообщества.

Технические характеристики модуля Микроконтроллер : Raspberry Pi RP2040 на двухъядерном процессоре ARM Cortex-M0+ (до 133 МГц).

: Raspberry Pi RP2040 на двухъядерном процессоре ARM Cortex-M0+ (до 133 МГц). Оперативная память : 264 КБ SRAM.

: 264 КБ SRAM. Гироскоп и акселерометр: TDK ICM-42688-P — 6-осевой MEMS-датчик отслеживания движений (IMU).

TDK ICM-42688-P — 6-осевой MEMS-датчик отслеживания движений (IMU). Порт USB Type-C : работает как USB-устройство или хост (с ограничениями, так как USB power delivery не поддерживается).

: работает как USB-устройство или хост (с ограничениями, так как USB power delivery не поддерживается). Порт видеовыхода : сигнал DVI-D в разрешении 640х480, 60 Гц, через HDMI (разработчики пишут про «известный видеостандарт», который нельзя называть из-за ограничений по авторским правам, и намекают: первая буква - H, последняя – I).

: сигнал DVI-D в разрешении 640х480, 60 Гц, через HDMI (разработчики пишут про «известный видеостандарт», который нельзя называть из-за ограничений по авторским правам, и намекают: первая буква - H, последняя – I). GPIO : 11 контактов GPIO, подключенных к RP2040, два контакта заземления и один контакт для питания (3,3 В).

: 11 контактов GPIO, подключенных к RP2040, два контакта заземления и один контакт для питания (3,3 В). Кнопка Boot : активирует режим загрузчика (для разработчиков).

: активирует режим загрузчика (для разработчиков). Кнопка Reset: перезагружает железо модуля.

Разработчики демонстрируют, что играть в игры и использовать приложения, разработанные для Flipper Zero, на большом экране гораздо удобнее. Кроме того, порт видеовыхода можно использовать, например, для отображения перехваченных данных на большом экране. Подчеркивается, что, невзирая на тот факт, что оригинальное разрешение экрана Flipper Zero составляет всего 128х64 пикселей, изображение на экране ТВ выглядит четко и хорошо.

Так как видеокабели и их разъемы обычно весьма тяжелые, модуль плотно прилегает к Flipper Zero, чтобы его было сложно случайно выдернуть при подключении к телевизору.

Гироскоп и акселерометр можно использовать как для игр, так и для более практичных задач, например, для управления компьютером.

Датчик отслеживания движений так же может применяться в разных приложениях и играх. При этом датчик доступен не только для микроконтроллера модуля Video Game: его SPI-контакты выведены на разъем Flipper Zero. То есть датчик может напрямую использоваться приложениями, работающими на Flipper Zero, например, Air Mouse.

Кроме того, датчик подключен к микроконтроллеру Raspberry Pi RP2040. Это означает, что доступ к датчику имеют и прошивка модуля, и приложения, работающие на Flipper Zero. Однако датчик не может одновременно использоваться модулем и Flipper Zero из-за ограничений SPI.

Благодаря RP2040, модуль совместим со многими проектами для Raspberry Pi Pico, и его можно использовать даже как самостоятельное устройство без подключения к Flipper Zero. Разработчики перечисляют несколько приложений, которые подготовили для Flipper Zero и которые работают с новым модулем.

Scoppy: опенсорсный проект который превращает Raspberry Pi Pico в простой цифровой осциллограф. Scoppy может работать на модуле Video Game, для этого достаточно прошить модуль прошивкой Scoppy и подключить к Android-смартфону через USB.

Air Arkanoid: одна из известнейших аркад в мире. Эта версия игры разработана для Flipper Zero и поддерживает модуль Video Game. Управляться платформой в игре можно, наклоняя Flipper Zero влево или вправо и используя центральную кнопку.

Air Mouse: как уже было сказано выше, превращает Flipper Zero с новым модулем в компьютерную мышь. Позволяет управлять курсом на компьютере, наклоняя и поворачивая Flipper Zero (с помощью датчика отслеживания движений). Достаточно просто подключить Flipper Zero к компьютеру или смартфону через Bluetooth или USB.

Стоит отметить, что для облегчения разработки будущих игр для Flipper Zero, компания опубликовала игровой движок Flipper Zero Game Engine. В движок включен драйвер датчика отслеживания движения (ICM-42688-P), который можно использовать в играх, поддерживающих модуль Video Game.

Пока модуль Video Game доступен только для США и стран ЕС по цене 49 долларов США. В компании обещают, что в ближайшее время появился доставка и в другие регионы через партнеров-дистрибьюторов.