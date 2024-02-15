Разработчики Zoom выпустили исправления для семи уязвимостей в своих десктопных и мобильных приложениях, включая критическую ошибку в Windows-клиенте.

Критическая ошибка, получившая идентификатор CVE-2024-24691 (9,6 баллов по шкале CVSS), описывается как некорректная проверка вводимых данных, которая может помочь аутентифицированному злоумышленнику повысить свои привилегии.

Сообщается, что проблема затрагивает следующие версии продукта:

Zoom Desktop для Windows до версии 5.16.5;

Zoom VDI для Windows до версии 5.16.10 (за исключением версий 5.14.14 и 5.15.12);

Zoom Rooms для Windows до версии 5.17.0;

Zoom Meeting SDK для Windows до версии 5.16.5.

Хотя в описании уязвимости не указано, как именно ее можно эксплуатировать, судя по всему, проблема требует некоторого взаимодействия с пользователем: клик по ссылке, открытие вложения или выполнение какого-либо другого действия.

В большинстве случаем Zoom предложит обновиться до последней версии автоматически. Но исправленную версию 5.17.7 для Windows можно загрузить и вручную.

Помимо критической уязвимости в последней версии Zoom также устранены еще шесть других ошибок.