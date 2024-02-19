Гражданин Украины Вячеслав Игоревич Пенчуков, один из руководителей группировки JabberZeus, признал себя виновным по обвинениям, связанным с его руководящей ролью в создании вредоносов Zeus и IcedID.

Пенчуков (также известный под никами tank и father) был арестован в Швейцарии в октябре 2022 года во время поездки на встречу с женой в Женеву и экстрадирован в США в 2023 году.

Напомним, что впервые Министерство юстиции США предъявило обвинения Пенчукову еще в 2012 году, обвинив его в сговоре с целью кражи миллионов долларов с использованием номеров банковских счетов, паролей, личных идентификационных номеров и другой конфиденциальной информации, похищенной при помощи известного банковского трояна Zeus.

Также тогда сообщалось, что Пенчуков имел отношение к вымогательской малвари Maze и Egregor. Еще в 2021 году СМИ писали, что он был среди подозреваемых, арестованных в январе 2021 года украинской полицией (в рамках международной операции направленной против операторов Egregor). Как тогда сообщал известный ИБ-журналист Брайан Кребс, в итоге Пенчукову удалось избежать судебного преследования, в том числе благодаря своим обширным связям.

Кроме того, Пенчукову приписывают руководство операцией по созданию малвари IcedID (она же Bokbot) в период с ноября 2018 года по февраль 2021 года, уже после того как он был включен в список самых разыскиваемых ФБР киберпреступников.

«Вячеслав Игоревич Пенчуков являлся лидером двух групп, которые заразили тысячи компьютеров вредоносным программным обеспечением. Эти преступные группы похитили миллионы долларов у своих жертв и даже атаковали крупную больницу с помощью программ-вымогателей, в результате чего она более двух недель не могла оказывать пациентам необходимую помощь, — комментирует теперь исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь Арджентьери (Nicole Argentieri). — До ареста и экстрадиции в Соединенные Штаты обвиняемый почти десять лет находился в списке самых разыскиваемых ФБР преступников».

Как теперь сообщают американские власти, Пенчуков признал себя виновным по обвинению в сговоре, связанном с рэкетом в соответствии с Законом RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях»). Это обвинение связано с его руководящей ролью в разработке Zeus. Также «Танк» признал свою вину по другому пункту обвинения — в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, что связано с его работой над IcedID.

В итоге Пенчукову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинений. Вынесение приговора запланировано на 9 мая 2024 года.