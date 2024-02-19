Xakep #297. Язык самолетов
Пользователи камер наблюдения Wyze Labs столкнулись с серьезными проблемами в работе своих устройств. Многочасовой сбой, начавшийся в минувшую пятницу, привел к тому, что камеры исчезали из приложения Wyze и сообщали об ошибках при попытке подключения. При этом некоторые пользователи обнаружили, что имеют доступ к чужим девайсам.
В официальном отчете об инциденте представители Wyze Labs объяснили происходящее «проблемами со связью с AWS».
«Нам известно о проблемах с нашим партнером AWS, которых влияют на подключение устройств и вызывают трудности с входом в систему. Мы принимаем меры по устранению неполадок с нашей стороны и работаем с AWS над решением проблемы», — заявили в компании.
Спустя еще несколько часов в компании посоветовали клиентам, которые все еще испытывают проблемы, перезагрузить свои устройства или отключить питание. Вместе с этим сообщалось, что вкладка «События» (Events) в приложении Wyze будет временно отключена, так как Wyze Labs изучает некую «вероятную проблему безопасности».
Хотя представители Wyze Labs не разъяснили, с чем именно связано это расследование, многие пользователи на Reddit и в социальных сетях жалуются (1, 2), что во вкладке «События» им доступны видео с чужих камер.
«Моя сестра написала мне в панике, потому что ее приложение показывает чужую трансляцию», — сообщил один из пользователей, и ему посоветовали временно отключить камеры, пока проблемы не будут устранены.
Представители Wyze Labs заявляют, что на самом деле пользователи видели только превью чужих трансляций. В компании заверили, что в настоящее время выявляют всех пострадавших, но пока обнаружили всего 14 сообщений о подобных ситуациях.
«Как только мы увидели эти сообщения, мы скрыли вкладку “События”. Затем мы добавили дополнительный уровень верификации для каждого пользователя, прежде чем он сможет увидеть превью. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, мы принудительно разлогиниваем всех пользователей, которые сегодня пользовались приложением Wyze, чтобы сбросить токены. Все пострадавшие будут уведомлены в кратчайшие сроки. Также мы разошлем уведомления всем пользователям Wyze, объяснив, что произошло», — пообещали в компании.