Пользователи камер наблюдения Wyze Labs столкнулись с серьезными проблемами в работе своих устройств. Многочасовой сбой, начавшийся в минувшую пятницу, привел к тому, что камеры исчезали из приложения Wyze и сообщали об ошибках при попытке подключения. При этом некоторые пользователи обнаружили, что имеют доступ к чужим девайсам.

В официальном отчете об инциденте представители Wyze Labs объяснили происходящее «проблемами со связью с AWS».

«Нам известно о проблемах с нашим партнером AWS, которых влияют на подключение устройств и вызывают трудности с входом в систему. Мы принимаем меры по устранению неполадок с нашей стороны и работаем с AWS над решением проблемы», — заявили в компании.

Спустя еще несколько часов в компании посоветовали клиентам, которые все еще испытывают проблемы, перезагрузить свои устройства или отключить питание. Вместе с этим сообщалось, что вкладка «События» (Events) в приложении Wyze будет временно отключена, так как Wyze Labs изучает некую «вероятную проблему безопасности».

Хотя представители Wyze Labs не разъяснили, с чем именно связано это расследование, многие пользователи на Reddit и в социальных сетях жалуются (1, 2), что во вкладке «События» им доступны видео с чужих камер.

«Моя сестра написала мне в панике, потому что ее приложение показывает чужую трансляцию», — сообщил один из пользователей, и ему посоветовали временно отключить камеры, пока проблемы не будут устранены.

Представители Wyze Labs заявляют, что на самом деле пользователи видели только превью чужих трансляций. В компании заверили, что в настоящее время выявляют всех пострадавших, но пока обнаружили всего 14 сообщений о подобных ситуациях.