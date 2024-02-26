По данным Роскомнадзора, с начала 2024 года был зафиксировано 19 случаев утечки персональных данных, и в сеть попали более 510 млн записей о россиянах. Особенно в ведомстве выделили один инцидент, в результате которого произошла утечка сразу 500 млн записей.

ТАСС цитирует замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера:

«Всего утекло 510 млн [записей], из них 500 млн – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем».

Также Вагнер, сообщил, что если сравнивать 2022 и 2023 годы, то количество случаев компрометации данных увеличилось, хотя объем самих утечек при этом уменьшился. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — отметил он.

О какой утечке идет речь, и с какой именно организацией она может быть связана, в ведомстве не уточняют.

Сообщается, что за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, при этом в сеть попали порядка 300 млн записей о россиянах. А в 2022 году сеть утекли 600 млн записей о гражданах РФ, тогда как ведомство зафиксировало более 140 утечек.