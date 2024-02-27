Компания PayPal патентует новый метод, позволяющий обнаружить кражу супер-cookie, что может улучшить механизм аутентификации на основе cookie и предотвратить атаки с целью захвата аккаунтов.

Проблема, с которой борется PayPal, заключается в том, что хакеры регулярно похищают файлы cookie, содержащие токены аутентификации, чтобы входить в учетные записи жертв без использования учетных данных и обходить двухфакторную аутентификацию (2ФА).

«Кража файлов cookie — это сложная форма кибератаки, при которой злоумышленник крадет или копирует файлы cookie с компьютера жертвы, — гласит патентная заявка PayPal. — Украденные файлы cookie часто содержат хешированные пароли, и злоумышленник может использовать веб-браузер на своем компьютере, чтобы выдать себя за пользователя (или его аутентифицированное устройство) и получить доступ к защищенной информации, связанной с учетной записью пользователя, без необходимости вручную входить в систему или предоставлять учетные данные для аутентификации».

Как объясняет издание Bleeping Computer, в отличие от стандартных файлов cookie, хранящихся локально, так называемые супер-cookie (они же flash cookie) представляют собой Local Shared Objects (LSO), которые внедряются на сетевом уровне в виде UIDH интернет-провайдером пользователя.

Эти супер-cookie используются в основном для межсайтового отслеживания, отслеживания пользователей в разных браузерах на одном устройстве, сбора данных о просмотрах и для фингерпринтинга устройств. Их сложнее обнаружить и удалить, поскольку они хранятся не в стандартном месте для хранения cookie.

Согласно патентной заявке, инженеры PayPal разработали метод расчета коэффициента риска мошенничества в механизме аутентификации на основе файлов cookie для выявления мошеннических попыток входа в систему. Так, когда система получает запрос на аутентификацию с устройства пользователя, она обнаруживает все места хранения файлов cookie на устройстве и сортирует их «в порядке возрастания риска мошенничества».

Для обеспечения защиты от несанкционированного доступа полученные значения cookie шифруются с помощью криптографического алгоритма с публичным ключом.

«С устройства извлекаются значения cookie из каждого места хранения. Для каждого места хранения после первого ожидаемое значение cookie рассчитывается на основе значения cookie предыдущего места хранения», — объясняют в PayPal.

Затем система оценивает степень риска, сравнивая ожидаемые значения cookie со значениями, присвоенными различным местам хранения на устройстве.

«Запрос на аутентификацию обрабатывается в зависимости от того, превышает ли присвоенный балл хотя бы для одного из мест хранения заранее установленный допустимый коэффициент риска мошенничества», — сообщается в документе.

Разумеется, как и в случае с другими патентами, нет никаких гарантий, что описанные в документе методы в итоге будут применяться в реальности. Однако заявка на патент подчеркивает, что кража веб cookie является достаточно серьезной проблемой, для борьбы с которой могут потребоваться новые механизмы защиты.