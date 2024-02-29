Разработчики Kali Linux выпустили первую в текущем году версию 2024.1, которая обзавелась четырьмя новыми инструментами, обновленной темой и другими полезными изменениями.

Традиционно в первом релизе года разработчики Offensive Security представили новые визуальные элементы, включая обои и обновления загрузочного меню и экрана входа в систему. Эти обновления затрагивают как обычную версию Kali, так и Kali Purple.

Помимо визуальных улучшений каждый релиз Kali сопровождается выходом новых инструментов, и версия 2024.1 не стала исключением. На этот раз разработчики обновили версию ядра до 6.6 и выпустили четыре новинки:

blue-hydra — сервис для обнаружения Bluetooth-устройств;

opentaxii — имплементация сервера TAXII от EclecticIQ;

readpe — инструменты командной строки для работы с PE-файлами Windows;

snort — гибкая система обнаружения сетевых вторжений.

Также команда Kali анонсировала несколько новых функций в рабочих столах Xfce и Gnome. К примеру, для пользователей Xfce и Xclip появилась возможность быстрого копирования IP-адреса VPN в буфер обмена, что упрощает управление VPN-соединениями.

В свою очередь, для пользователей Gnome просмотрщик изображений eye-of-gnome (eog) был заменен на Loupe, а в файловом менеджере Nautilus улучшена скорость работы.