Xakep #297. Язык самолетов
Как сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале, Wikipedia могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN.
Напомним, что с 1-го марта 2024 года в России вступил в силу запрет на популяризацию способов и методов обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Ранее в Роскомнадзоре уже перечисляли критерии, которые будут использоваться для внесения ресурсов в реестр в этой связи.
Например, Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ. Также поводом для блокировки могут стать «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов», а также «наличие информации, обосновывающей достоинства использования» способов обхода блокировок и «дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов».
При этом ограничения не будут применяться к научной, научно-технической и статистической информации о способах обхода блокировок.
«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 г. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», – напоминают в Роскомнадзоре.
Как отметил Антон Горелкин, теперь по требованию закона в России могут заблокировать Wikipedia.
«Коллеги из “Руниверсалиса” абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор.
К тому же у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале “БРЭ”, “Рувики” и “Руниверсалисе”. Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью “Википедии” пользователю предлагалось открыть её безопасный вариант на одном из российских аналогов.
Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ», — заявляет Горелкин.