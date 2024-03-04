Как сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале, Wikipedia могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN.

Напомним, что с 1-го марта 2024 года в России вступил в силу запрет на популяризацию способов и методов обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Ранее в Роскомнадзоре уже перечисляли критерии, которые будут использоваться для внесения ресурсов в реестр в этой связи.

Например, Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ. Также поводом для блокировки могут стать «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов», а также «наличие информации, обосновывающей достоинства использования» способов обхода блокировок и «дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов».

При этом ограничения не будут применяться к научной, научно-технической и статистической информации о способах обхода блокировок.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 г. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», – напоминают в Роскомнадзоре.

Как отметил Антон Горелкин, теперь по требованию закона в России могут заблокировать Wikipedia.