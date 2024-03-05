American Express предупредила клиентов о том, что информация об их картах «утекла» в ходе хакерской атаки, от которой недавно пострадал неназванный платежный процессор.

О случившемся стало известно из документов, которые компания подала в соответствующие органы в штате Массачусетс, который обнародует такую информацию в рамках правил по раскрытию информации, связанной с нарушениями конфиденциальности.

American Express предупредила пользователей о том, что их данные могли быть украдены:

«Нам стало известно, что сторонний поставщик, услугами которого пользуются многие компании, столкнулся с несанкционированным доступом к своим системам. Номер счета вашей текущей или ранее выпущенной карты American Express, ваше имя и другая информация о карте (например срок ее действия) могли быть скомпрометированы. Важно подчеркнуть, что системы, принадлежащие American Express или контролируемые ею, не были скомпрометированы в результате этого инцидента, и мы направляем вам это уведомление в качестве меры предосторожности».

Пока неясно, сколько людей пострадало от этой атаки, когда это случилось, и какой именно торговый процессор был взломан. Представители American Express сообщили СМИ, что не раскрывают данные о своих деловых отношениях и торговых партнерах, и не могут предоставить никакой дополнительной информации об инциденте.

Но в компании отдельно отметили, что если карты пострадавших будут использованы для совершения мошеннических платежей, клиенты не понесут ответственности за эту активность. В American Express посоветовали клиентам регулярно просматривать выписки по счетам в следующие 12-24 месяца и следить за любой подозрительной активностью.