В Роскомнадзоре сообщают, что с 1 марта 2024 года ведомство направило 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы. Шесть из них уже заблокированы за неудаление такого контента, в соответствии с новым законом о запрете популяризации средств для обхода блокировок.

«Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц», — цитирует сообщение регулятора «РИА Новости».

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление такой информации закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 000 до 4 000 000 рублей. «В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании», — добавили в ведомстве.

Напомним, что с 1 марта 2024 года в России вступил в силу запрет на популяризацию способов и методов обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Ранее в Роскомнадзоре уже перечисляли критерии, которые будут использоваться для внесения ресурсов в реестр в этой связи.

К примеру, теперь под блокировку могут попасть сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ. Также поводом для блокировки могут стать «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов», а также «наличие информации, обосновывающей достоинства использования» способов обхода блокировок и «дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов».