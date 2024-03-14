Федеральный суд США признал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова виновным в управлении криптовалютным миксером Bitcoin Fog в период с 2011 по 2021 год. За это время через сервис прошло 1,2 млн биткоинов (примерно 400 млн долларов США по курсу на момент совершения транзакций).

Правоохранители сообщают, что Bitcoin Fog был одним из самых старых криптовалютных миксеров в даркнете, и киберпреступники с многочисленных теневых маркетплейсов использовали его для отмывания своих преступных доходов.

О популярности среди преступников свидетельствует и тот факт, что за десять лет работы через Bitcoin Fog прошло более 1,2 млн биткоинов, часть из которых удалось связать с различной преступной деятельностью. Хотя по курсу на момент совершения транзакций эта сумма равнялась примерно 400 млн долларов США, по текущему курсу, когда биткоин снова бьет рекорды, это уже было бы эквивалентно 87,5 миллиардам долларов США.

«Большая часть этой криптовалюты поступила с даркнет-маркетплейсов и была связана с незаконным оборотом наркотиков, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и сексуальным насилием над детьми», — заявляют в Министерстве юстиции США.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула, что команда специалистов тщательно изучила блочейн-транзакции, чтобы идентифицировать и привлечь Стерлингова к ответственности, и суду было предоставлено более трех терабайт данных, связанных с делом. В частности, следствие утверждает, что проследило финансовые транзакции 2011 года, предположительно связывающие Стерлингова с платежами, сделанными для регистрации домена Bitcoinfog.com. Затем следователи использовали блокчейн-анализ, чтобы отследить «тестовые транзакции» Bitcoin Fog, якобы сделанные в преддверии запуска сервиса по отмыванию денег.

Стоит отметить, что на протяжении всего судебного процесса сам Стерлингов настаивал на своей невиновности, обвиняя США в том, что при отслеживании биткоинов власти использовали «лженауку» и недостоверные методы анализа блокчейна.

В интервью изданию Wired, которое он давал из тюрьмы в Северной Виржинии, Стерлингов говорил, что он не создавал Bitcoin Fog, а сам судебный процесс называл «кошмаром в стиле Кафки». Он утверждал, что был простым пользователем Bitcoin Fog, никогда не выступал в качестве оператора сервиса и не использовал криптовалюту для незаконной деятельности.

Адвокат Стерлингова, Тор Экеланд (Tor Ekeland) и вовсе заявляет, что среди следов, ведущих в 2011 год, которые якобы обнаружили следователи и идентифицировали их как первые депозиты в Bitcoin Fog, фигурировало множество разных адресов. И единственная причина, по которой привлекли именно Стерлингова, заключается в том, что в то время он был единственным, кто прошел проверку Know Your Customer. По словам Экеланда, свидетели подтвердили, что он либо продавал биткоины, либо общался с основателями Bitcoin Fog, но это не доказывает, что он управлял сервисом.

Тем не менее, пока Стерлингову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег, само отмывание денег, а также до пяти лет лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Вынесение приговора назначено на июль 2024 года, однако защита намеревается подать апелляцию.