Российско-канадский гражданин Михаил Васильев был приговорен судом Онтарио к четырем годам тюремного заключения за распространение вымогательского ПО LockBit.

Напомним, что 34-летний Васильев был арестован еще в ноябре 2022 года в Канаде, а в феврале 2024 года он признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая кибервымогательство, причинение ущерба и преступления с применением оружия, совершенные в 2021 и 2022 годах. Известно, что в Канаде он атаковал как минимум три организации, зашифровав их данные и потребовав выкуп.

Обвинение считало его одним из ключевых операторов LockBit и «одним из наиболее активных операторов вымогательского ПО в мире», который участвовал во многих громких взломах. В частности, считается, что Васильев причастен примерно к 1000 кибератак, за которыми стоит LockBit, в результате которых были запрошены выкупы на сумму более 100 млн долларов США.

В 2022 году Европол сообщал, что этот оператор LockBit «был одной из приоритетных целей» правоохранителей и «отличился» тем, что пытался вымогать у жертв выкупы в размере от 5 до 70 млн евро.

На суде адвокат Васильева заявлял, что тот стал киберпреступником лишь во время пандемии, а теперь раскаивается и берет на себя всю ответственность за свои действия. Однако судья Мишель Фюрст (Michelle Fuerst) назвала его «кибертеррористом», отметив, что Васильев совершал преступления исключительно из жадности и с холодным расчетом.

Помимо тюремного заключения, Васильева обязали выплатить 860 000 долларов США в качестве компенсации своим канадским жертвам. Также теперь ему грозит экстрадиция в США, где ему будут предъявлены дополнительные обвинения.