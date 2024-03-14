Разработчики Tor Project объявили о запуске новой функции — мостов WebTunnel, которые работают на основе устойчивого к обнаружению HTTPT-прокси и позволяют трафику Tor лучше смешиваться с обычным HTTPS-трафиком.

Напомним, что мосты Tor представляют собой ретрансляторы, не перечисленные в публичном каталоге Tor, которые позволяют маскировать соединения пользователей. Так как уже довольно давно найдены способы обнаружения и блокировки таких соединения (например, в Китае), Tor также использует мосты obfsproxy, которые добавляют дополнительный уровень обфускации.

Как рассказывают разработчики, мосты WebTunnel предназначены для имитации зашифрованного трафика (HTTPS) и основаны на HTTPT. Они оборачивают полезную нагрузку соединения в WebSocket-подобное HTTPS-соединение, которое выглядит как обычный HTTPS (WebSocket).То есть для стороннего наблюдателя это обычное HTTP-соединение, в ходе которого пользователь просто просматривает веб-страницы.

«Фактически, WebTunnel настолько похож на обычный веб-трафик, что он может сосуществовать на одном эндпоинте с сайтом, то есть пользоваться тем же доменом, IP-адресом и портом. Такое сосуществование позволяет стандартному обратному прокси направлять как обычный веб-трафик, так и WebTunnel на соответствующие серверы приложений. В результате, когда кто-то пытается посетить сайт по общему сетевому адресу, он просто увидит содержимое этого адреса сайта и не обнаружит существование моста (WebTunnel)», — говорят в Tor Project.

Отмечается, что тестирование WebTunnel началось еще в летом 2023 года. В настоящее время по всему миру работают около 60 мостов WebTunnel, и около 700 активных пользователей ежедневно используют новые мосты на разных платформах. Однако пока WebTunnel работает не во всех регионах, а адрес мостов нужно получать вручную, что планируют доработать в будущем.