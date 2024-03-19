Японская компания Fujitsu обнаружила, что несколько ее систем были заражены вредоносным ПО, и неизвестные хакеры похитили данные клиентов.

В конце прошлой недели на сайте компании появилось сообщение о киберинциденте, в результате которого были скомпрометированы системы Fujitsu и украдены данные, включая конфиденциальную информацию клиентов.

«Мы обнаружили присутствие вредоносного ПО на нескольких наших рабочих компьютерах, и в результате внутреннего расследования выяснилось, что файлы, содержащие персональные данные и информацию, связанную с нашими клиентами, могли быть незаконно изъяты, — сообщили в компании. — Убедившись в наличии вредоносного ПО, мы оперативно изолировали пострадавшие рабочие станции и приняли меры, в частности, усилили мониторинг других рабочих станций».

Fujitsu заявляет, что продолжит расследование и разберется, как малварь проникла в ее бизнес-системы, и какие данные успели похитить ее операторы.

Хотя компания утверждает, что не получала сообщений о неправомерном использовании данных клиентов, она проинформировала о случившемся Комиссию по защите персональных данных и намерена направить индивидуальные уведомления всем пострадавшим.

Пока компания не раскрывает подробностей о случившемся, но можно предположить, что речь идет об атаке шифровальщика. Так, типичной реакцией на такую атаку является отключение части систем для сдерживания инцидента, а также большинство вымогателей в наши дни похищают данных своих жертв.