Немецкая полиция заявила о захвате инфраструктуры даркнет-маркетплейса Nemesis и закрытии его сайта. Сообщается, что расследование длилось более полутора лет, и проходило при поддержке правоохранительных органов США и Литвы.

Nemesis появился в 2021 году и с тех пор быстро развивался. Особенно бурный рост произошел после закрытия «Гидры» в 2022 году. Тогда теневые площадки в общей сложности привлекли более 795 000 новых пользователей, и аналитики компании Resecurity включали Nemesis в десятку крупнейших маркетплейсов в даркнете.

На Nemesis продавались все виды нелегальных товаров: наркотики, личные данные и хакерские услуги, включая программы-вымогатели, а также инструменты для проведения фишинговых и DDoS-атак.

Как сообщается теперь, на момент ликвидации инфраструктуры платформы, располагавшейся в Германии и Литве, на Nemesis было зарегистрировано более 150 000 пользователей и 1100 продавцов. По оценкам полиции, около 20% этих продавцов находились в Германии.

В ходе операции по закрытию Nemesis были конфискованы серверы и изъяты данные, которые теперь должны помочь идентифицировать пользователей маркетплейса. Также власти изъяли 94 000 евро в криптовалюте.

Федеральная полиция Германии заявляет, что закрытие маркетплейса и судебное преследование его операторов «стало еще одним ударом по участникам теневой экономики даркнета, и демонстрирует эффективность международных правоохранительных органов в цифровом пространстве».

Невзирая на слова о судебном преследовании, немецкие правоохранители не сообщают, были ли арестованы администраторы сайта или кто-то из продавцов. По данным издания Der Spiegel, операторы Nemesis пока не идентифицированы, а власти говорят, что расследование еще продолжается.