Компания Microsoft предупредила, что некоторые пользователи Outlook.com столкнулись с проблемой при отправке писем в почтовые ящики Gmail: их письма блокируются и попадают в спам.

Согласно данным компании, проблема затрагивает только пользователей домена Outlook.com. Пострадавшие получают сообщения от Gmail, в которых говорится, что письма выглядели подозрительными и в результате не попали в почтовый ящик получателя.

«Удаленный сервер вернул сообщение, распознанное как спам. Gmail обнаружил, что это сообщение, скорее всего, является подозрительным из-за низкого уровня репутации домена отправителя. Чтобы обеспечить максимальную защиту наших пользователей от спама, сообщение было заблокировано», — гласят автоматически ответы, полученные пострадавшими от почтового сервера Gmail (mx.google.com).

При этом сайт поддержки Google сообщает, что обычно таким образом блокируются письма, «которые содержат характерные признаки спама».

В качестве временного решения проблемы разработчики Microsoft советуют пострадавшим пользователям добавить алиас (дополнительный адрес электронной почты, связанный с учетной записью Outlook.com) к своей учетной записи и отправлять письма контактам в Gmail, используя этот алиас.

Хотя в компании не раскрывают основную причину, по которой письма с Outlook.com стали помечаться и блокироваться как спам, судя по всему, дело в новых правилах Gmail для массовых отправителей, принятых для борьбы со спамом и фишингом, о которых мы рассказывали ранее. Начиная с апреля 2024 года, Google блокирует письма массовых отправителей, если те не соблюдают строгие границы «уровня спама» (ниже 0,3%) и не аутентифицируют свои сообщения должным образом.

В Google сообщали, что пока будут отклонять только часть писем, нарушающих новые правила, и рекомендовали отправителям «использовать этот период для внесения изменений, необходимых для приведения трафика в соответствие с требованиями». Ожидается, что в июне текущего года правила заработают в полную силу.