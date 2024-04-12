По данным СМИ, в этом году Роскомнадзор (РКН) планирует начать применять ИИ для ведения реестра запрещенной информации. Ожидается, что технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете.

«Коммерсант» ознакомился с новой версией паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора и сообщает, что интеграция ИИ-технологий призвана сократить издержки и устанавливать «неочевидные связи». Через два года ведомство рассчитывает применять аналогичные технологии и для ведения реестра операторов персональных данных.

Так, документ гласит, что с 2024 года РКН будет формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением искусственного интеллекта. Об этом говорится в описании работ, касающихся единой информационной системы Роскомнадзора (ЕИС, также объединяет реестры лицензий, СМИ, разрешений) и информационной системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР). В 2023 году, исходя из данных паспорта, реестр запрещенных сайтов велся без применения ИИ.

ИС МИР предназначена для отслеживания текстов с запрещенной информацией, их классификации по характеру (нейтральное, негативное или позитивное мнение автора) и поиска перепечаток. В 2023 году подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» объявлял тендер на интеграцию ИС МИР с другими системами, в том числе с ИС «Окулус», которая используется для поиска изображений и символов.

Согласно документу, в прошлом году Роскомнадзор выявлял незаконный контент в интернете спустя три часа после публикации. В 2024 году этот показатель планируется сократить до двух часов, а по итогам 2026 года — до одного.

Также РКН планирует повысить эффективность работы, например, снизив показатель ошибочно выявленных признаков нарушений в СМИ с 20% в 2023 году до 10% в 2026 году.

Как сообщил «Коммерсанту» менеджер продукта Just AI Алексей Борщов, ИИ позволит «выявлять сложные контекстуальные связи между текстовыми фрагментами, находить скрытые закономерности и ассоциации».

А глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с журналистами предположил, что «даже через два года доля выявляемого запрещенного контента, который потребует дополнительной модерации человеком, вряд ли будет ниже 60%».