Голландская компания Nexperia сообщила, что в марте 2024 года хакеры взломали ее системы и похитили данные. Вымогатели уже опубликовали образцы украденной информации на своем сайте.

Nexperia является дочерней компанией китайской Wingtech Technology, которая управляет заводами по производству полупроводников в Германии и Великобритании, выпуская более 100 миллиардов единиц продукции. В компании, расположенной в Неймегене, работают около 15 000 специалистов, а ее годовой доход составляет более 2,1 млрд долларов.

«Nexperia стало известно, что неавторизованная третья сторона получила доступ к некоторым ее ИТ-серверам в марте 2024 года. Мы немедленно приняли меры и отключили затронутые системы от интернета, чтобы локализовать инцидент и реализовать масштабные меры по смягчению последствий, — гласит заявление компании. — Также мы начали расследование с привлечением сторонних экспертов, чтобы определить характер и масштабы инцидента, и приняли жесткие меры для прекращения несанкционированного доступа».

В Nexperia заявили, что уведомили об инциденте полицию и органы по защите данных в Нидерландах, а также привлекли для помощи в расследовании экспертов компании FoxIT.

Ответственность за эту атаку взяла на себя вымогательская хак-группа Dunghill (она же Dark Angels). 10 апреля на сайте группировки появилось сообщение о взломе Nexperia. Хакеры заявили, что украли у компании 1 ТБ конфиденциальных данных, и выложил в сеть образцы файлов.

В качестве доказательства своих слов злоумышленники опубликовали сделанные под микроскопом снимки ряда электронных компонентов, паспорта сотрудников, соглашения о неразглашении и другие документы, подлинность которых пока не подтверждена.

Dunghill утверждает, что если Nexperia не выплатит выкуп, в открытом доступе будут обнародованы следующие данные: