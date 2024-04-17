Компания Cisco предупреждает о массовых брутфорс-атаках, нацеленных на VPN- и SSH-сервисы на устройствах Cisco, CheckPoint, Fortinet, SonicWall и Ubiquiti по всему миру.

По данным ИБ-специалистов Cisco Talos, в новой кампании для перебора используются как настоящие, так и типовые учетные данные сотрудников, связанных с конкретными организациями.

Атаки начались еще 18 марта 2024 года, и все они исходят от выходных узлов Tor и других инструментов для анонимизации, а также прокси-серверов, которые злоумышленники используют для обхода блокировок. Так, для проведения атак используются такие сервисы, как Tor, VPN Gate, IPIDEA Proxy, BigMama Proxy, Space Proxies, Nexus Proxy и Proxy Rack.

«В зависимости от целевой среды успешные атаки такого типа могут привести к несанкционированному доступу к сети, блокировке учетных записей или отказу в обслуживании, — предупреждают в Cisco Talos. — Объем трафика, связанного с этими атаками, со временем увеличился и, скорее всего, продолжит расти».

Исследователи сообщают, что атакам активно подвергаются:

• Cisco Secure Firewall VPN;

• Checkpoint VPN;

• Fortinet VPN;

• SonicWall VPN;

• RD Web Services;

• Miktrotik;

• Draytek;

• Ubiquiti.

При этом злоумышленники не нацеливаются на конкретные отрасли и регионы, а атаки носят случайный, оппортунистический характер.

Эксперты опубликовали на GitHub полный список индикаторов компрометации (IoC), включая IP-адреса злоумышленников и список имен пользователей и паролей, использованных в атаках. В целом в атаках задействованы более 2000 имен пользователей и около 100 паролей, а также около 4000 IP-адресов.

Интересно, что в конце марта Cisco уже предупреждала о похожей брутфорс-активности, связанной с ботнетом Brutus, который использовал password spray атаки, нацеленные на службы Remote Access VPN (RAVPN) на устройствах Cisco Secure Firewall.

Теперь в компании говорят, что в настоящее время нет убедительных доказательств, позволяющих связать эти атаки друг с другом и конкретными злоумышленниками, однако технические совпадения присутствуют как в способах проведения атак, так и в используемой инфраструктуре.