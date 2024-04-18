Компания Microsoft сообщила, что ИИ-ассистент Copilot был по ошибке добавлен в Windows Server вместе с недавними обновлениями Edge. Разработчики заверили, что приложение не собирало и не передавало данные на серверы компании.

Напомним, что компания начала тестировать Copilot в предварительных сборках Windows Server 2025 в начале текущего года. Однако, столкнувшись с негативной реакцией администраторов, Microsoft удалила Copilot из этих сборок и больше не возвращалась к этому вопросу.

Однако на этой неделе администраторы были удивлены, вновь обнаружив приложение Microsoft Copilot размером 8 КБ, добавленное в список установленных программ в рабочих сборках Windows Server 2022.

Как теперь сообщили в компании, Copilot проник в Windows Server по ошибке. Проблема также затронула системы под управлением Windows 10 22H2, Windows 11 21H2 и более поздних версий.

«Обновление браузера Edge версии 123.0.2420.65, выпущенное 28 марта 2024 года, может ошибочно устанавливать новый пакет (MSIX) под названием Microsoft chat provider for Copilot in Windows на устройства под управлением Windows. В результате этого приложение Microsoft Copilot может появиться в списке установленных приложений в меню “Параметры”», — объясняют в компании.

Microsoft подчеркивает, что приложение Copilot, добавленное Edge на устройства, на самом деле не может использоваться для запуска Copilot и не собирает никаких пользовательских или системных данных.

«Важно отметить, что Microsoft chat provider for Copilot in Windows не запускает никакого кода и процессов, а также не получает, не анализирует и не передает данные об устройстве или среде в каком-либо виде», — поясняет Microsoft.

По данным компании, пакет предназначен исключительно для подготовки определенных устройств Windows к будущему включению Windows Copilot, он и не будет отображаться на всех устройствах. Более того, даже если установленный компонент заставит приложение Copilot отображаться как установленное в системе, это не приведет к полной установке или активации Copilot.