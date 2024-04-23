Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев рассказал, что в настоящее время Роскомнадзор блокирует около 150 популярных VPN-сервисов. Также были заблокированы «порядка 700 материалов, которые распространяли пропаганду использования VPN для обхода блокировок».

СМИ сообщают, что Зайцев поделился статистикой на Форуме безопасного Интернета.

«Также у всех на слуху история, связанная с VPN. Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», — заявил Зайцев.

Также он напомнил, что с 1 марта текущего года ведомство приступило к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

Так, с 1 марта 2024 года в России вступил в силу запрет на популяризацию способов и методов обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Ранее в Роскомнадзоре уже перечисляли критерии, которые будут использоваться для внесения ресурсов в реестр в этой связи.

За неудаление такой информации закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 000 до 4 000 000 рублей. «В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании», — сообщали в ведомстве.

По словам Зайцева, под блокировку попали уже около 700 материалов, «которые распространяли пропаганду использования VPN для обхода блокировок».

VPN-сервисы относятся к средствам обхода блокировок, если не подключены к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где содержится перечень заблокированных в РФ ресурсов, не подключены к техническим средствам противодействия угрозам, а также если их использование в целом позволяет получить доступ к заблокированным сайтам. Роскомнадзор регулярно обновляет перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, которые нарушают законодательство.