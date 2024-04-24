«Лаборатория Касперского» отметила общий рост количества атак на мобильные устройства в России. Так, Так, в первом квартале 2024 года их число увеличилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 19 миллионов.

Исследователи рассказывают, что проанализировали две угрозы для Android, которые нацелены на российских пользователей и остаются активными в апреле 2024 года.

Так, в конце 2023 года специалисты компании обнаружили трояна Dwphon, который с тех пор постоянно эволюционировал и становился только активнее. Количество атак Dwphon на российских пользователей выросло в марте 2024 года примерно на 25% по сравнению с декабрем прошлого года и насчитывает почти 222 000 случаев.

Текущие версии малвари собирают информацию о зараженном устройстве и личные данные его владельца, а также сведения об установленных приложениях. Dwphon может без ведома пользователя загружать на смартфон различные приложения, в том числе рекламное и вредоносное ПО.

Специалисты отмечают, что функциональность и код Dwphon схожи с Triada, одним из самых распространенных в 2023 году мобильных троянов. Однако наибольший интерес у экспертов вызвали обстоятельства, при которых Dwphon оказывается на устройствах: он встраивается в системные приложения смартфонов еще до того, как устройства попадают в руки пользователей.

«Обычно злоумышленники распространяют троянцы под видом легитимного ПО на сторонних площадках. Некоторые разновидности встречаются и во встроенных сторах. Однако в случае с Dwphon жертва получает зараженное устройство прямо из коробки, то есть купив его в магазине. Здесь речь идет о предустановленных зловредах — в таких случаях цепочка поставок девайса на каком-то из этапов оказывается скомпрометирована и в этот момент злоумышленники внедряют вредоносное ПО. Причем производитель и другие участники цепочки, вероятнее всего, об этом даже не знают», — комментирует Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Второй угрозой стал банковский троян Mamont. Весной 2023 года специалисты впервые заметили этого вредоноса, однако активность он стал проявлять в ноябре того же года. Эксперты пишут, что с высокой долей вероятности он эволюционировал из программы-вымогателя Rasket, авторы которой угрожали пользователям сливом данных, если им не заплатят выкуп в размере 5000 рублей.

Отмечается сходство в коде Mamont и Rasket, например название параметров конфигурации. К тому же оба вредоноса используют Telegram-бота для сохранения информации о жертвах. Однако в Mamont злоумышленники развили функциональность банковского троянца, чтобы выманивать платежные данные потенциальных жертв и получать доступ к их SMS-сообщениям.

Злоумышленники распространяют Mamont на неофициальных площадках, в том числе под видом приложений для взрослых, служб доставок и финансовых организаций.