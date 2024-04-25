Разработчики Google сообщили, что из-за тестирований, которые проводят британские регуляторы, отказ от сторонних файлов cookie вновь открывается. Рекламная технология, от которой планировали полностью отказаться к четвертому кварталу 2024 года, продолжит работать как минимум до 2025 года.

Напомним, что исходно Goodge планировала, что не будет избавляться от сторонних cookie до 2022 года. Затем срок перенесли, и отказ отложили до 2023 года, а затем и до 2024 года. Ранее ожидалось, что тестирование рекламной платформы Privacy Sandbox, которая призвана заменить собой использование трекинговых cookie, продлится до 2024 года. При этом с первого квартала 2024 года должен был произойти отказ примерно от 1% сторонних cookie-файлов, а к четвертому кварталу их хотели полностью отключить по умолчанию.

Однако планы компании снова изменились. В блоге инженеры Google пишут, что на этот раз причиной задержки становится британское законодательство.

«Мы осознаем, что в настоящее время существуют проблемы, связанные с согласованием различных отзывов со стороны индустрии, регулирующих органов и разработчиков, и будем продолжать тесное взаимодействие со всей экосистемой», — гласит новое сообщение.

В частности вопросы к новой системе возникли у британских Управления по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) и Управления комиссара по информации (ICO). При этом CMA беспокоится не о конфиденциальности пользователей, а о других компаниях, занимающихся сетевой рекламой и конкурирующих с Google. Так, власти Великобритании хотят убедиться, что Google вносит изменения в Chrome, не в ущерб конкурентам, ради поддержания собственного рекламного бизнеса.

Напомним, что пока другие производители браузеров отказываются от сторонних cookie, Google заявила, что не будет отключать это функцию, пока создаст вместо нее альтернативную рекламную платформу, встроенную непосредственно в Chrome, чтобы отслеживать интересы пользователей и показывать им релевантные объявления, основываясь на истории посещений сайтов.

Новая система, получившая название Topics API или Privacy Sandbox, начала развертываться в Chrome в 2023 году, и Google AdSense уже совместим с ней.

Но власти Великобритании обеспокоены тем, что новая рекламная платформа Chrome может дать компании несправедливое преимущество. В Google заявляют, что «очень важно, чтобы у CMA было достаточно времени для изучения всех доказательств, включая результаты отраслевых тестов, которые участники рынка должны предоставить CMA к концу июня».

В результате в Google сообщили, что активно сотрудничают с CMA и ICO и, если удастся достичь соглашения, планируется начать отказ от использования сторонних файлов cookie в начале следующего года.