Компания Google начала развертывать свою новую рекламную платформу Privacy Sandbox, основанную на интересах пользователей. Таким способом компания хочет уйти от использования сторонних трекинговых cookie и переложить задачу отслеживания интересов пользователя на сам браузер Chrome.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Privacy Sandbox охватит всех пользователей, и при запуске браузера пользователи будут видеть предупреждение о повышенной конфиденциальности рекламы в Chrome, где будет кратко описана новая рекламная платформа.

«Мы запускаем новые функции для обеспечения конфиденциальности, которые позволят вам выбирать, какую рекламу вы видите, — гласит оповещение в Chrome. — Chrome определит интересующие вас темы на основе истории браузинга. Кроме того, посещаемые вами сайты смогут определять, что вам нравится. В дальнейшем сайты смогут запрашивать эту информацию, чтобы показывать вам персонализированную рекламу. Также вы можете выбирать, какие темы и сайты будут использоваться для показа рекламы».

Предупреждение завершается двумя кнопками: «Понятно» (Got it) и «Настройки» (Settings), на которые уже жалуются многие пользователи, заявляя, что кнопки сбивают с толку и вводят в заблуждение. Дело в том, что новая рекламная платформа будет включена независимо от того, какую кнопку выберет пользователь.

Google заявляет, что тестирование Privacy Sandbox продлится до 2024 года, при этом с первого квартала произойдет отказ примерно от 1% сторонних cookie-файлов, а к четвертому кварталу они должны быть полностью отключены по умолчанию.

Стоит отметить, что параллельно с этим уже идет тестирование Privacy Sandbox для Android, пока только на ограниченном количестве устройств под управлением Android 13.

Напомню, что Privacy Sandbox представляет собой новую рекламную платформу, созданную Google под эгидой улучшения конфиденциальности в ходе отслеживания рекламных интересов пользователя.

Идея заключается в том, чтобы ограничить отслеживание пользователей, но при этом предоставить рекламодателям инструменты для измерения эффективности и прочих задач. Так, вместо использования сторонних файлов cookie, размещаемых различными рекламодателями и компаниями, Privacy Sandbox будет локально вычислять интересы пользователя непосредственно в браузере (в настоящее время эта технология используется только в Google Chrome).

Рекламодатели, использующие Privacy Sandbox, смогут запрашивать интересы посетителей, чтобы показывать им соответствующую рекламу, причем браузер будет отвечать обезличенными данными, в которых перечислены лишь категории, которые интересуют пользователя.

Эти интересы рассчитываются на основе истории просмотров пользователя и разных сайтов, связанных с различными тематическими категориями (например, спорт, комиксы, бодибилдинг, катания на коньках и так далее).

Стоит сказать, что несколько лет назад, в рамках отказа от использования сторонних трекинговых cookie, сначала Google представила новую платформу под названием Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая вызвала бурю критики и негодования в индустрии (1, 2, 3, 4, 5). Со временем FLoC трансформировалась в Topics, ключевую функцию новой Privacy Sandbox, который так же был призван классифицировать интересы пользователей по различным «темам», основываясь на истории просмотра веб-страниц. Эти интересы затем должны передаваться маркетологам для показа таргетированной рекламы.

Хотя Google всегда заявляла, что Privacy Sandbox предназначена для повышения конфиденциальности пользователей, специалисты Apple, Mozilla и WC3 TAG указывали на многочисленные проблемы, связанные с этой технологией. Также Privacy Sandbox критиковали многие другие участники индустрии, включая разработчиков DuckDuckGo (которые заявили, что « отслеживание — это отслеживание, и неважно, как вы его называете») и разработчиков браузера Brave (которые заявляют, что Privacy Sandbox лишь нанесет ущерб конфиденциальности и еще больше укрепит монополию Google в интернете).

Privacy Sandbox состоит из трех основных компонентов: Ad Topics, Site-suggested ads и Ad Measurement.

Ad Topics является основным компонентом Privacy Sandbox для определения интересов пользователей на основе истории браузинга и используется для показа персонализированной рекламы.

Как уже было сказано выше, интересы формируются исходя из посещений сайтов, которые Google относит к определенным категориям. Так, если пользователь посещает много сайтов, относящихся к определенной категории или теме, браузер будет ассоциировать его с этими интересами.

Google утверждает, что браузер будет ежемесячно удалять все вычисленные интересы и будет обновлять их до тех пор, пока вы пользователь от этого не откажется.

Пользователи могут просмотреть и удалить какие-то конкретные вычисленные интересы и сайты в настройках: Settings > Privacy & security > Ad privacy > Ad topics.

Site-suggested ads — новый способ ремаркетинга рекламы для пользователя, позволяющий сайтам сообщать Chrome, какой тип рекламы следует показать посетителю.

При посещении других сайтов рекламодатель может запросить группу интересов пользователя, после чего ему будет показана предлагаемая реклама. Например, это позволит рекламодателям показывать человеку рекламу видеокарт, если ранее он посещал сайт производителя видеокарт.

Пользователи могут просмотреть и блокировать конкретные сайты, которые хотят показывать им рекламу, в настройках: Settings > Privacy & security > Ad privacy > Site-suggested ads.

Ad Measurement позволяет сайтам и рекламодателям оценивать эффективность своей рекламы, сохраняя данные в браузере, которые затем передаются другим сайтам, которые посещает человек.

Эта информация включает данные о времени показа рекламы, ее просмотре или клике на нее, а также способ отображения рекламы. Google утверждает, что эти данные регулярно удаляются с устройства пользователя, а история посещений остается конфиденциальной.

В компании утверждают, что для передачи данных между браузером и рекламодателями в Privacy Sandbox используются Oblivious HTTP Relays, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность пользователей. Подчеркивается, что это не позволяет Google связать IP-адреса пользователей с данными об их интересах, а также помогает удалять ненужные заголовки запросов из любых соединений.

Отказаться от использования Privacy Sandbox можно в настройках Google Chrome. Для этого нужно перейти в настройки Settings > Privacy & security > Ad privacy, где можно отключить каждую отдельную функцию.