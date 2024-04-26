Компания Microsoft опубликовала исходный код MS-DOS 4.00, бинарники, образы дисков и документацию. Теперь исходный код, которому почти 45 лет, доступен под лицензией MIT, то есть с ним можно свободно работать, изменять и распространять.

Десять лет назад Microsoft уже передавала исходники MS-DOS 1.25 и 2.0 Музею компьютерной истории, а затем повторно опубликовала их и на GitHub. В компании отмечают, что этот код занимает важное место в истории операционной системы, которая была полностью написана на ассемблере для 8086 почти полвека назад.

Теперь был обнародован и исходный код MS-DOS 4.00, отныне доступный под лицензией MIT. В Microsoft напоминают, что MS-DOS 4.00 — это довольно интересная версия, написанная совместно с IBM. В прошлом именно от MS-DOS 4.00 было образовано ответвление Multitasking DOS (или MT-DOS), которое в итоге не получило широкого распространения.

В своем сообщении об открытии исходного кода MS-DOS 4.00 представители Microsoft рассказывают, что этот релиз увидел свет благодаря переписке между бывшим техническим директором Microsoft Рэем Оззи (Ray Ozzie) и молодым британским исследователем Коннором Хайдом (Connor Hyde), также известным под ником Starfrost.

Дело в том, что многие исходники и материалы, теперь доступные на GitHub, были предоставлены Оззи, который когда-то давно работал в компании Lotus, и ему прислали несколько неизданных бета-версий MS-DOS 4. С тех пор Оззи хранил дискеты в надежном месте, а недавно нашел их по просьбе Хайда.

В итоге Starfrost связался с отделом Microsoft, который занимается открытым исходным кодом (Microsoft Open Source Programs Office, OSPO), чтобы изучить возможность публикации исходников DOS 4. Ведь сам Хайд работает над документированием взаимосвязей между DOS 4, MT-DOS и тем, что в итоге стало OS/2.

Отмечается, что некоторые более поздние версии бинарников Multitasking DOS можно было найти в интернете, но бета-версии Оззи – это более ранние копии, которые не выпускались ранее.

В итоге вице-президент сообщества разработчиков Microsoft Скотт Хансельман (Scott Hanselman) и интернет-архивист и энтузиаст Джефф Спонагл (Jeff Sponaugle) создали образы этих оригинальных носителей и отсканировали предоставленные оригинальные печатные документы.

Кроме того, специалисты Microsoft и OSPO покопались в архиве компании. Хотя им не удалось найти полный исходный код MT-DOS, они обнаружили MS-DOS 4.00, которая теперь доступна на GitHub, а также дополнительные бета-версии бинарников, PDF-документация и образы дисков. В компании обещают, что дополнят релиз, если обнаружат еще что-нибудь интересное.

«Если вы захотите запустить это ПО самостоятельно, нам успешно удалось запустить его на оригинальном IBM PC XT, более новом Pentium, а также в опенсорсных эмуляторах PCem и 86box», — отмечаю ТВ компании.

В личном блоге Коннор Хайд подробно рассказывает о том, что MS-DOS 4.00 был уникален и, например, обладал определенными возможностями для многозадачности, а в итоге вообще лег в основу OS/2.

Так, одной из ключевых составляющих многозадачности MS-DOS 4.00 был менеджер сессий (SM.EXE). Хайд объясняет, что этот компонент системы позволял использовать горячие клавиши и переключаться между заранее определенными приложениями (таковых могло быть до шести). Однако, судя по собственным тестам исследователя, в работе SM.EXE наблюдались серьезные ошибки, поэтому его использование было не слишком целесообразно.