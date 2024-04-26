Министерство юстиции США обвинило Кионна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill) в отмывании более 100 млн долларов через криптовалютный миксер Samourai Whirlpool, которым они управляли на протяжении почти десяти лет.

Родригес был арестован ранее на этой неделе, и в ближайшие дни он предстанет перед судом в США. Хилл так же был арестован в Португалии, и американское правительство планирует запросить его экстрадицию. В операции, направленной на закрытие Samourai, принимали участие правоохранительные органы Исландии и Португалии, а также Европол.

В обвинительном заключении сообщается, что в период с 2015 по февраль 2024 года Родригес и Хилл использовали криптомиксер Whirlpool, принадлежащий компании Samourai, для обработки более 2 млрд долларов нелегальных средств.

«С момента запуска сервиса Whirlpool в 2019 году и сервиса Ricochet в 2017 году через эти два сервиса, управляемые Samourai, прошло более 80 000 BTC (на сумму более 2 млрд долларов США по курсу BTC-USD на момент каждой транзакции)», — утверждается в обвинительном заключении.

Помимо услуг миксера, Samourai также предлагал услугу под названием Ricochet, которая позволяла пользователям отправлять криптовалюту с использованием дополнительных и ненужных промежуточных транзакций, чтобы помешать правоохранительным органам и криптовалютным биржам отследить средства, полученные в результате незаконной деятельности.

Предположительно, деятельность по отмыванию денег принесла основателям компании около 4,5 млн долларов США в качестве комиссионных за транзакции Whirlpool и Ricochet.

Мобильное приложение Samourai Wallet, загруженное более 100 000 раз, позволяло пользователям хранить приватные ключи для контролируемых ими BTC-адресов и анонимно обмениваться средствами с другими пользователями Samourai.

В настоящее время исландские правоохранительные органы арестовали домены Samourai (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com) и веб-серверы, а из магазина Google Play, после получения ордера, удалили упомянутое мобильное приложение.

Родригеса и Хилла обвиняют в сговоре по двум пунктам: отмывание денег (максимальное наказание — 20 лишения свободы) и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег (максимальное наказание — 5 лишения свободы).