Компания Microsoft подтвердила, что не будет выпускать автоматическое исправление для проблемы, приводящей к ошибкам 0x80070643 при установке обновлений Windows Recovery Environment (WinRE) в Windows 10, 11 и Server 2022.

Напомним, что исправления, вызывающие проблемы, появились в рамках январского «вторника обновлений». Тогда Microsoft выпустила обновление, предназначенное для исправления уязвимости CVE-2024-20666. Этот баг связан с обходом шифрования BitLocker и позволяет получить доступ к зашифрованным данным. Проблема затрагивает Windows 10 21H2/22H2 (KB5034441), Windows 11 21H2 (KB5034440) и Windows Server 2022 (KB5034439).

Однако после установки исправлений пользователи массово столкнулись с сообщением об ошибке 0x80070643 и сбоем установки.

Еще в январе специалисты Microsoft признали проблему и объясняли, что пользователи должны видеть ошибку «Windows Recovery Environment servicing failed (CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE)», если раздел Windows Recovery Partition слишком мал для поддержки этого обновления. Однако из-за ошибки Windows Update отображалось общее сообщение о проблеме: «0x80070643 — ERROR_INSTALL_FAILURE».

В итоге Microsoft сообщила пользователям, что они должны расширить раздел WinRE на 250 МБ, и предоставила подробные инструкции о том, как это сделать. Позже компания выпустила и PowerShell-скрипт для автоматизации установки исправлений BitLocker после того, как размер WinRE изменен.

Этот скрипт монтирует образ WinRE, применяет специфическое для конкретной архитектуры динамическое обновление Safe OS (которое необходимо загрузить из каталога Windows Update перед запуском скрипта), размонтирует образ и заново конфигурирует WinRE для работы с BitLocker, если имеется защита BitLocker TPM.

Также пользователям рекомендовали использовать инструмент Microsoft Show or Hide Tool для сокрытия обновления после запуска скрипта, чтобы Windows Update не пытался установить обновление и не провоцировал возникновение ошибки.

Однако ручное редактирование раздела WinRE было слишком сложным для большинства пользователей, в результате чего обновление по-прежнему не устанавливалось, а в Windows Update возникала ошибка 0x80070643.

На этой неделе компания Microsoft сообщила, что все же не будет выпускать автоматическое исправление для решения этой проблемы, вновь попросив пользователей изменить размер WinRE вручную.

«Автоматическое решение этой проблемы не будет представлено в будущем обновлении Windows. Для завершения установки обновления на устройствах, которые столкнулись с этой ошибкой, необходимо выполнить ручные действия, — говорится в сообщении Microsoft. — Для раздела WinRE требуется 250 мегабайт свободного пространства. Устройствам, на которых не хватает свободного места, необходимо увеличить размер раздела вручную».

По словам Microsoft, теперь у пользователей есть два варианта:

скрипт, который поможет увеличить размер раздела: (пример скрипта доступен в документации);

изменение размера раздела WinRE вручную, используя руководство, связанное с KB5028997.

Подчеркивается, что при изменении размера раздела WinRE вручную настоятельно рекомендуется создать резервную копию данных, поскольку системные разделы могут быть повреждены в процессе.