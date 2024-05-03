Гражданин Украины, 24-летний Ярослав Васинский, которого связывают с организацией атаки REvil (Sodinokibi) на серверы компании Kaseya в 2021 году, был приговорен к 13 годам и семи месяцам тюремного заключения, а также выплате 16 млн долларов.

По данным Министерства юстиции США, в сети Васинский был известен под ником MrRabotnik (а также Profcomserv, Rabotnik, Rabotnik_New, Yarik45, Yaraslav2468, и Affiliate 22) и с 2019 года взламывал компании по всему миру (суммарно совершив не менее 2500 атак), затем разворачивая в их инфраструктуре малварь REvil. В итоге хакеры потребовали у жертв выкуп на общую сумму свыше 700 млн долларов США.

«Ярослав Васинский и его сообщники взломали тысячи компьютеров по всему миру и зашифровали их с помощью программы-вымогателя, — заявили в Министерстве юстиции. — Затем они потребовали выкуп на сумму более 700 млн долларов и пригрозили публично раскрыть данные жертв, если те откажутся платить».

Васинский был арестован в октябре 2021 года, на основании ордера, выданного в США, при попытке въехать в Польшу. Ему были предъявили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, умышленном повреждении защищенного компьютера и сговоре с целью отмывания денег.

Тогда правоохранители связали операторов REvil с атаками на компанию Kaseya, которые считаются одним им крупнейших вымогательских инцидентов в истории. Так, в 2021 году клиенты поставщика MSP-решений Kaseya пострадали от масштабной атаки шифровальщика. Тогда хакеры использовали 0-day уязвимости в продукте компании (VSA) и через них атаковали пользователей Kaseya. Вскоре для этих уязвимостей были выпущены патчи.

Основная проблема заключалась в том, что большинство пострадавших серверов VSA использовались MSP-провайдерами, то есть компаниями, которые управляют инфраструктурой других клиентов. А значит, злоумышленники развернули шифровальщика в тысячах корпоративных сетей. По официальным данным, компрометация затронула около 60 клиентов Kaseya, через инфраструктуру которых хакеры сумели зашифровать более 1500 корпоративных сетей.

В марте 2022 года Васинский был экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом и ответить как минимум за девять вымогательских атак на американские организации. Максимальное возможное наказание по всем пунктам обвинения составляло 115 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и финансовых активов.

В итоге Васинский себя виновным по 11 пунктам обвинения и теперь был приговорен судом к 13 годам и семи месяцам заключения. Также его обязали выплатить 16 млн долларов США в качестве реституции.

Кроме того, в заявлении Минюста США сообщается об изъятии 39,89138522 биткоинов и 6,1 млн долларов, связанных с вымогательскими платежами и операциями хакеров, к которым был причастен Васинский.