Stack Overflow подвергся жесткой критике со стороны собственных пользователей после того, как объявил о сотрудничестве с OpenAI (контент с сайта будет использован для обучения ChatGPT). Теперь многие пользователи удаляют или редактируют свои вопросы и ответы, чтобы предотвратить их использование для обучения ИИ. Однако это карается банами со стороны модераторов сайта.

Партнерство между OpenAI и Stack Overflow было анонсировано на прошлой неделе. В рамках этого сотрудничества OpenAI получит доступ к API Stack Overflow и фидбек разработчиков, а StackCommerce получит собственные ссылки в ChatGPT, ведущие на исходные материалы, а также поддержку в использовании моделей OpenAI в рамках платформы OverflowAI.

Однако эта сделка обеспокоила сообщество Stack Overflow, так как пользователи сочли неправильным, что OpenAI будет извлекать прибыль из их контента без разрешения (1, 2, 3). В результате, после анонса многие пользователи решили удалить свои вопросы и ответы с платформы, в том числе и те, которые набрали большое количество голосов. Однако StackCommerce обычно не разрешает удалять сообщения, если на вопрос даны ответы.

Пользователей особенно возмутило стремительное изменение правил Stack Overflow в отношении генеративного ИИ. Дело в том, что в течение многих лет на сайте действовал запрет на использование генеративного ИИ при написании или переформулировании вопросов и ответов. Модераторам разрешалось и даже рекомендовалось использовать ПО для обнаружения ИИ при проверке сообщений. Однако теперь все резко поменялось.

О своем опыте борьбы со Stack Overflow поведал сотрудник Epic Games Бен. Он рассказал в Mastodon, как попытался отредактировать свои ответы с высоким рейтингом и заменить их на сообщение против партнерства с OpenAI.

«Stack Overflow не позволяет удалять вопросы с полученными ответами и большим количеством голосов, потому что это приведет к удалению знаний из сообщества, — пишет Бен. — Так что вместо этого я изменил свои ответы с самым высоким рейтингом на протестное сообщение. В течение часа модераторы вернули все обратно и приостановили действие моего аккаунта на семь дней».

По словам Бена, модераторы Stack Overflow пояснили, что не позволяют пользователям удалять посты, потому что таким образом те вредят сообществу в целом.

«Недавно вы удалили или испортили содержимое своих постов. Пожалуйста, обратите внимание, что после того как вы размещаете вопрос или ответ на этом сайте, эти сообщения становятся частью коллективных трудов других людей, которые тоже внесли свой вклад в создание этого контента, — писали модераторы Stack Exchange в письме пользователям, которые удаляли свои сообщения. — Посты, которые потенциально полезны для других, не должны удаляться, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Даже если сообщение более неполезно для его автора, эта информация все равно полезна для других людей, которые могут столкнуться с подобными проблемами в будущем. Такова основная философия Stack Exchange».

«[Модераторские репрессии — это] просто напоминание о том, что все, что вы размещаете на любой платформе, может и будет использовано для получения прибыли. Это всего лишь вопрос времени, когда все ваши сообщения в Discord, Twitter и так далее соскрапят, скормят модели и продадут обратно вам же», — заключает Бен.

Многие тут же вспомнили о GDPR («Общий регламент по защите данных»), который предоставляет пользователям из ЕС «право на забвение». То есть сайты обязаны удовлетворять запросы на удаление личных данных пользователей по их просьбе, которые могут включать сообщения на форумах и другой пользовательский контент.

Однако в GDPR также говорится, что сайт имеет право не удалять данные, если это необходимо для «осуществления права на свободу слова и информации». А в условиях предоставления услуг на Stack Overflow есть пункт, предусматривающий безотзывное право собственности Stack Overflow на весь контент, который пользователи предоставляют сайту.

Как объясняет голландский юрист Арнуд Энгельфрит (Arnoud Engelfriet), специализирующийся на информационных технологиях, это значит, что персональная информация и данные профиля человека должны быть удалены, но если сообщение не содержит идентифицирующей информации, оно может быть сохранено, чтобы не нарушить ход дискуссии или вопроса.