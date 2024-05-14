Защищенный почтовый сервис Proton Mail снова подвергся критике, так как опять раскрыл правоохранителям данные одного из своих пользователей.

Компания Proton предлагает ряд сервисов, которые позиционируются как защищенные и безопасные, среди которых присутствует и почтовый сервис Proton Mail со сквозным шифрованием. Утверждается, что этот продукт предназначен для людей, заботящихся о своей конфиденциальности, никто не сможет прочитать содержимое писем и вложений пользователя, рекламные трекеры здесь отсутствуют, а также соблюдаются «высочайшие стандарты конфиденциальности».

Однако у Proton все же имеет доступ к информации о пользователях, которую компания порой передает третьим лицам. Один из таких громких скандалов произошел в 2021 году, когда руководство сервиса было вынуждено сохранить IP-адрес одного из своих клиентов, который человек использовал для входа в свой почтовый ящик на ProtonMail. Дело в том, что компания получила соответствующее распоряжение от швейцарских властей, которое невозможно было обжаловать или отклонить. Позже этот пользователь (французский активист) был арестован, так как Proton поделился этими же данными с французской полицией.

Вскоре после этого случая компания удалила со своего сайта заявление о том, что она не отслеживает IP-адреса пользователей, и в политику конфиденциальности внесли изменения. Так, вместо формулировки «по умолчанию мы не ведем логи IP-адресов, которые могут быть связаны с вашей анонимной учетной записью электронной почты» появилась фраза: «ProtonMail — это электронная почта, которая уважает конфиденциальность и ставит людей (а не рекламодателей) на первое место».

Кроме того, ранее компанию Proton обвиняли в том, что она помогает властям и предлагает следить за пользователями в режиме реального времени.

Теперь же стало известно, что руководство Proton передало испанской полиции информацию об email-адресе для восстановления аккаунта, связанного с человеком, который подозревают в поддержке каталонских сепаратистов. Испанские полицейские якобы передали этот email-адрес Apple, и компания смогла идентифицировать человека, связанного с этим аккаунтом. В итоге подозреваемый был арестован.

В Proton подтвердили представителям правозащитной организации Restore Privacy, что компании известно об этом деле, однако ее руки были связаны швейцарскими законами о борьбе с терроризмом.

«Proton располагает минимальной информацией о пользователях, о чем свидетельствует тот факт, что в данном случае данные, использованные для идентификации подозреваемого в терроризме, были полученные от Apple, — заявил представитель Proton. — Proton обеспечивает конфиденциальность по умолчанию, а не анонимность по умолчанию, потому что анонимность требует определенных действий со стороны пользователя для обеспечения надлежащей процедурной безопасности, например, не стоит добавлять учетную запись Apple в качестве дополнительного метода для восстановления».

Как объясняет в X (бывший Twitter) глава ProtonMail Энди Йен (Andy Yen), в случае получения судебного запроса от швейцарского суда, компания попросту не может его проигнорировать.