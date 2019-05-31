В середине мая с докладом на конференции по безопасности выступал руководитель швейцарского Центра по вопросам киберпреступности, прокурор Стефан Уолдер (Stephan Walder). Его выступление в реальном времени транслировал в Twitter швейцарский адвокат Мартин Штайгер (Martin Steiger).

Согласно твитам Штайгера, во время выступления Уолдер прямо заявил о том, что компания ProtonMail добровольно предлагает свою помощь властям и добровольно следит за своими пользователями едва ли не в реальном времени, не требуя при этом ордер из федерального суда. В итоге Штайгер опубликовал пост в своем блоге, где детально рассказал о том, как именно должны действовать ИТ-компании (в соответствии со швейцарским законодательством) в вопросах сотрудничества с органами власти.

И хотя ProtonMail – это защищенный сервис со сквозным шифрованием и фактическое содержание электронных писем клиентов администрация знать не может, разработчики все же имеют доступ к метаданным. Ссылаясь на практику Агентства национальной безопасности США, Штайгер отметил, что метаданные тоже могут быть крайне ценны для правоохранительных органов и спецслужб.

Штайгер подчеркивает, что ProtonMail базируется в Швейцарии и использует это в качестве маркетингового преимущества, ссылаясь на строгие швейцарские законы о конфиденциальности. Но фактически при этом сервис подчиняется местным законам, а по словам Уолдера, якобы и вовсе добровольно помогает правоохранительным органам.

Когда на публикацию Штайгера обратило внимание сообщество и СМИ, Уолдер связался юристом и заявил, что тот неправильно цитирует его в отношении ProtonMail, однако Штайгер убежден, что вовсе не ошибся.

В итоге на зарождающийся скандал были вынуждены обратить внимание и сами представители ProtonMail, которые уже опубликовали официальный ответ на происходящее. В компании уверяют, что действительно соблюдают законы Швейцарии, но не в разрез с правилами самого сервиса. Более того, информация правоохранительным органам предоставляется только в рамках расследований по уголовным делам и исключительно при наличии ордера. И, конечно, никто не следит за пользователями превентивно. «Заявление о том, что мы делаем это добровольно, полностью ложно», — пишет администрация сервиса.

Нужно сказать, что Мартин Штайгер по-прежнему уверен в своей правоте и считает, что представители компании не ответили на некоторые вопросы, которые он поднял в своей статье. Более того, Штайгер сообщает, что представители ProtonMail пригрозили ему иском за клевету.