18 мая в Нью-Йорке был арестован предполагаемый владелец и оператор даркнет-маркетплейса Incognito, который специализировался на продаже запрещенных веществ.

Маркетплейс работал с октября 2020 года и был закрыт 23 марта 2024 года правоохранительными органами. Как сообщается теперь, все это время 23-летний Руй-Сян Лин (Rui-Siang Lin), также известный как Ruisiang Lin, Pharoah и Faro, контролировал всю деятельность Incognito, включая работу его сотрудников (в том числе двух администраторов), а также активность продавцов и покупателей.

По информации Министерства юстиции США, в общей сложности через эту торговую площадку были проданы наркотики на сумму более 100 млн долларов, в том числе: более 1000 кг запрещенных препаратов, включая 295 кг метамфетаминов, 364 кг кокаина, 112 кг амфетамина и 92 кг экстази.

Власти считают, что Лин «обладал полномочиями принимать окончательные решения по любому аспекту многомиллионных операций» маркетплейса.

«Лин имел полный контроль более чем над тысячей продавцов (теми, кто продавал наркотики на Incognito), более чем 200 000 клиентами (теми, кто покупал наркотики на Incognito) и по крайней мере одним сотрудником, который помогал ему в управлении сайтом, — гласит обвинительное заключение. — После регистрации клиенты могли выбирать, какие наркотики приобрести у того или иного продавца, и оплачивать их с помощью криптовалюты в транзакциях, осуществляемых через платежную платформу, которую Incognito описывал как “банк” (Incognito Bank)».

Согласно судебным документам, в июле 2022 года и августе 2023 года правоохранительные органы получили ордера на обыск, что помогло им получить доступ к трем серверам, используемым для работы торговой площадки.

Один из серверов использовался для размещения системы защиты от DDoS-атак, на другом хранились внутренние данные маркетплейса (включая все совершенные транзакции), а третий выполнял функции банка и использовался для обработки криптовалютных транзакций.

Правоохранители обнаружили на этих серверах десятки баз данных, содержащих информацию как о 1312 аккаунтах продавцов, 255 519 аккаунтах клиентов и 224 791 транзакциях, связанных с заказами.

Как подсчитали следователи, за время своей работы маркетплейс получил доход в размере 83 624 577 долларов США, из которых Лин якобы получил не менее 4 181 228 долларов США (его пятипроцентная комиссия).

Напомним, что в марте 2024 года Лин внезапно закрыл Incognito, отказавшись вернуть средства продавцам и покупателям, а также пригрозил опубликовать историю всех транзакций, если пользователи не заплатят ему выкуп.

«В результате этой наглой операции Руй-Сян Лин незаконно продал наркотики на сумму более 100 млн долларов, включая те, что были неправильно промаркированы и в которых, как выяснилось позже, содержался смертельно опасный фентанил, — отмечают правоохранители. — Жадность обвиняемого и его пренебрежение к другим людям были ярко продемонстрированы в ходе попытки вымогательства, которую он предпринял в последние дни работы платформы».

Если Лин будет признан виновным, ему может грозить обязательное минимальное наказание в виде пожизненного заключения (за управление преступным предприятием). Кроме того, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения за сговор с целью сбыта наркотиков, до 20 лет лишения свободы за отмывание денег и до 5 лет за сговор с целью продажи фальсифицированных препаратов с искаженной маркировкой.