Компания Microsoft объявила, что во второй половине 2024 года начнет сокращать использование VBScript, сначала сделав его on-demand функцией, а затем удалив окончательно.

Функции по требованию или on-demand представляют собой дополнительные функции в Windows (например, .NET Framework, Hyper-V, Windows Subsystem for Linux), которые не устанавливаются по умолчанию, но при необходимости могут быть добавлены отдельно.

«С годами технологии развиваются, и появляются более мощные и универсальные скриптовые языки, такие как JavaScript и PowerShell. Эти языки обладают более широкими возможностями и лучше подходят для современной веб-разработки и задач автоматизации, — сообщают представители Microsoft. — Начиная с нового релиза ОС, который запланирован на вторую половину текущего года, VBScript будет доступен в качестве on-demand функции. Затем функция будет полностью исключена из будущих выпусков ОС Windows, поскольку мы переходим к более эффективному использованию PowerShell».

В настоящее время план Microsoft по отказу от использования VBScript состоит из трех этапов. Первый этап начнется во второй половине 2024 года, когда VBScript станет on-demand функцией по умолчанию в Windows 11 24H2.

На втором этапе, который стартует примерно в 2027 году, VBScript по-прежнему будет доступен в качестве функции по требованию, но больше не будет предустанавливаться.

После этого, на третьем этапе, VBScript будет окончательно исключен из будущих версий Windows. В результате все библиотеки VBScript (файлы .dll) будут удалены, а проекты, использующие VBScript, перестанут функционировать.

Напомним, что в октябре прошлого года компания впервые объявила о том, что после 30 лет существования в качестве системного компонента VBScript (он же Visual Basic Script или Microsoft Visual Basic Scripting Edition) будет упразднен в Windows.

VBScript поставляется в комплекте с Internet Explorer (IE 11 отключен в некоторых версиях Windows 10 в феврале 2023 года) и помогает автоматизировать задачи и управлять приложениями с помощью Windows Script. Отметим, что Microsoft уже отключила VBScript по умолчанию в Internet Explorer 11 для Windows 7, 8 и 8.1 в рамках накопительного обновления летом 2019 года.

Хотя в компании предпочитают не упоминать об этом, отказ от VBScript связан еще и с тем, что это один из популярных векторов доставки малвари в системы пользователей. К примеру, ранее с его помощью распространялись такие вредоносы как Lokibot, Emotet, Qbot, DarkGate и так далее.