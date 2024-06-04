Агрегатор информации об утечках Have I Been Pwned (HIBP) пополнил свою базу сразу 361 млн адресов электронной почты, а также учетными данными, украденными при помощи малвари или атак типа credential stuffing. Исследователи собрали эти данные из многочисленных хакерских Telegram-каналов, где украденная информация часто бесплатно раздается подписчикам для повышения репутации.

На прошлой неделе исследователь, пожелавший сохранить анонимность, поделился с владельцем Have I Been Pwned, Троем Хантом (Troy Hunt), базой учетных данных, собранной из 518 хакерских каналов Telegram-каналов, общий объем которой составил 122 ГБ.

По словам Ханта, этот огромный дамп содержит более 1700 файлов, свыше 2 млрд строк и 361 млн уникальных email-адресов, причем 151 млн адресов ранее не попадал в поле зрения HIBP. Кроме того, к адресам прилагались пароли, а во многих случаях, еще и информация о сайте, к которому относятся данные.

Набор данных настолько велик, что проверить его подлинность практически невозможно. Однако Хант пишет, что воспользовался формами для сброса пароля на многих сайтах и убедился, что многие email-адреса действительно связаны с конкретными ресурсами, перечисленными среди украденных учетных данных.

Также эксперт связался со многими пользователями HIBP, которые ранее избегали утечек данных, а теперь их email-адреса или пароли «засветились» в собранном из Telegram-каналов дампе. Множество людей подтвердило исследователю, что данные верны, и комболиты из хакерских каналов, содержат их настоящие адреса и учтенные данные (зачастую старые).

Подтвердить подлинность паролей Хант не сумел, ведь для этого ему пришлось бы входить в чужие аккаунты, а это было бы незаконно.

Так как новая информация уже добавлена в Have I Been Pwned, все желающие могут проверить, не были ли взломаны их учетные записи.