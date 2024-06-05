Представители сети гипермаркетов «Верный» подтвердили СМИ, что недавно компания пострадала от хакерской атаки. Из-за этого в магазинах сети несколько дней не принимали оплату банковскими картами, не работали сайт и приложение, а также не принимались онлайн-заказы.

По информации СМИ, проблемы с безналичной оплатой в сети магазинов «Верный» начались по всей стране в прошлые выходные. Как сообщал «Коммерсант», со ссылкой на отраслевых экспертов, при неработающих картах, сайте и приложении ритейлер мог терять около 40% оборота, то есть потери «Верного» могли составлять 120–140 млн рублей в день, или около 1 млрд рублей в неделю.

При этом источники издания на розничном рынке утверждали, что после атаки на СДЭК почти все крупные ритейлеры начали проводить дополнительную проверку возможной уязвимости своей IT-инфраструктуры, от которой зависят поставки продукции в магазины и оплата на кассах.

Только 3 июня 2024 года, спустя несколько дней после начала сбоев, представители компании подтвердили, что причиной происходящего стала хакерская атака:

«Торговая сеть подвергалась хакерской атаке, в результате чего ряд систем работает с затруднениями. Компания работает над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов», — заявили в пресс-службе.

Вчера вечером, 4 июня 2024 года, представители ретейлера заявили, что в настоящее время возможность оплаты покупок по безналичному расчету восстановлена в 75% магазинов торговой сети.

«Возможность оплаты по безналичному расчету возобновлена в 75% магазинов торговой сети. В ближайшее время будет восстановлена работа всех распределительных центров компании, — сообщила пресс-служба. — Компания благодарит всех партнеров за помощь и конструктивный подход в решении возникающих вопросов. Мы фиксируем все обращения о возникающих затруднениях и делаем все возможное для их оперативного устранения. Обо всех изменениях мы будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно».

По словам главы торговой сети «Верный» Олега Высоцкого, пока компания не установила точные причины происходящего, но «основная версия сбоя — вымогательство денег».