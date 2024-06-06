Игроки Team Fortress 2 запустили кампанию FixTF2 и пытаются привлечь внимание Valve, чтобы компания избавила игру от наводнивших ее ботов.

Так как в последние годы боты сделали Team Fortress 2 практически непригодной для игры, петицию подписали более 235 000 человек, и в кампании участвуют многочисленные ютуберы, пытаясь придать проблему огласке. Некоторые из них сообщили СМИ, в ответ на эту активность операторы ботов клонируют их голоса, присылают к ним домой полицию и сливают их данные в сеть.

Кампания по спасению Team Fortress 2 от ботов стартовала в начале текущей недели, и это уже не первый раз, когда игроки просят помощи у разработчиков Valve. Так, еще в 2022 году, в рамках аналогичной кампании, пользователи добились от компании официального ответа: тогда разработчики писали, что услышали сообщество и пообещали разобраться с проблемой, однако никаких серьезных изменений так и не последовало.

В результате, в рамках новой компании FixTF2, игроки запустили петицию с просьбой исправить ситуацию, и ее уже подписали более 235 000 человек. Так как никакой реакции от Valve по-прежнему нет, протестующие вдохновились недавними действиями сообщества Helldivers 2 и перешли к более решительным мерам, впервые в истории снизив рейтинг игры в Steam и обрушив отзывы до самой низкой отметки — «Крайне отрицательные».

Также к этой кампании присоединились многие известные блогеры, ютуберы, и происходящее освещают крупные игровые СМИ.

Как сообщает издание 404 Media, некоторые участники акции FixTF2 уже ощутили на себе недовольство ботоводов, которые явно заметили повышенное внимание к себе. К примеру, ютубер Megascatterbomb, давно пытавшийся привлечь внимание к проблемам Team Fortress 2, рассказал, что кто-то использовал ИИ, чтобы клонировать его голос.

«Кто-то решил обучить ИИ на моих YouTube-роликах, и в итоге любое записанное им аудио звучало так, будто говорю я. Если вы заметили, что я говорил в микрофон самые мерзкие и ненавистнические вещи, которые только можно представить, знайте — это был бот, а не я», — предупреждал Megascatterbomb своих подписчиков, рассказывая о том, как ему мстят ботоводы.

Стоит отметить, что проблема ботов в Team Fortress 2 заметно отличается от читерства в других играх. Так, наиболее распространенные виды читов обычно позволяют игрокам видеть сквозь стены или автоматически прицеливаться для хедшотов, и оба эти способа используются в Team Fortress 2, но не реальными людьми, а ботами.

Крайне малое количество ботов тихо вступают в матчи, поддерживают минимальную активность (чтобы их не выгнали) и просто фармят предметы, которые игроки могут пассивно зарабатывать во время игры.

В основном ботоводы используют множество виртуальных машин, каждая из которых входит в Team Fortress 2 под своим аккаунтом, и автоматика управляет каждым из этих ботов. Вооруженные читами боты крайне агрессивны, способны эффективно убивать и кикать настоящих игроков из матчей из-за чего играть становится практически невозможно. То есть основной целью в данном случае являются именно троллинг и издевательства над другими игроками, чтобы игра стала абсолютно непригодной для них.

«Хостеры ботов — злоумышленники, использующие аимбот как средство для бесконечных атак и преследования членов сообщества. Они злоупотребляют внутриигровыми текстовыми и голосовыми чатами для распространения самых отвратительных ненавистнических высказываний, которые только можно себе представить. Одновременно с этим они рекламируют свои “услуги по защите ботов”, пытаясь обмануть игроков, отчаянно ищущих решение проблемы. Эти же средства они использовали для того, чтобы сливать личные данные людей, разглашая их игрокам против их воли. Хостеры ботов пошли на реальные преступления, например, подделывали голос с помощь ИИ, чтобы выдать себя за других людей и клеветать на них, устраивали DDoS-атаки и даже прислали спецназ домой к одному из самых ярых критиков», — пишут авторы петиции FixTF2.

Другой ютубер, освещающий проблемы Team Fortress 2, TheWhat, услышал подделанный ИИ голос Megascatterbomb в одном из матчей, записал его и начал составлять документ под названием «Кризис ботов в TF2» (TF2’s Bot Crisis), в котором задокументированы многочисленные известные случаи злоупотреблений и издевательств со стороны ботоводов. Теперь этот документ доступен публично.

«Они использовали ИИ-голос, просто чтобы говорить грубые отвратительные вещи [от лица Megascatterbomb] для большего шока. В то же время в текстовом чате они спамили его личными данными, чтобы все в чате могли это видеть, — рассказал TheWhat журналистам. — Я помню, что мне стало так противно от того, что я увидел и услышал, что я сразу связался с Megascatterbomb, начать составлять документ и готовить видео [о случившемся]».

В документе, составленном TheWhat, описаны и другие, более серьезные формы преследования, включая продолжение доксинга, выдачу себя за других людей, чтобы выставить их педофилами, и даже сваттинг (от английского swatting: к жертвам домой вызывают наряд спецназа, сообщая о ложных угрозах взрыва, захвате заложников и так далее).