Akamai предупредила, что сразу две RCE-уязвимости в ThinkPHP, которые были исправлены более пяти лет назад, активно используются хакерами.

Уязвимости, обнаруженные конце 2018 и начале 2019 года (CVE-2018-20062 и CVE-2019-9082) затрагивают CMS, до сих пор использующие старые версии популярного опенсорсного фреймворка.

Так, проблема CVE-2018-20062 в NoneCMS 1.3, позволяющая удаленным злоумышленникам выполнять произвольный PHP-код, затрагивала ThinkPHP до версии 5.0.23 и была исправлена в декабре 2018 года. А CVE-2019-9082 была связана с удаленным выполнением команд в Open Source BMS 1.1.1, затрагивала версии ThinkPHP до 3.2.4 и была исправлена в феврале 2019 года.

PoC-эксплоиты для этих багов находится в открытом доступе уже более пяти лет, и вскоре после их обнародования обе уязвимости начали использоваться злоумышленниками.

Исследователи заметили две вредоносные кампании, эксплуатирующие эти баги, одна из которых продолжалась несколько дней в октябре 2023 года, а другая — в апреле 2024 года. В обоих случаях говорящие на китайском языке хакеры использовали эти проблемы для загрузки файлов со взломанного сервера в Китае. Обычно это был текстовый файла public.txt, на самом деле представлявший собой обфусцированный веб-шелл Dama — roeter.php.

Полезная нагрузка предоставляла злоумышленникам удаленный контроль над сервером после простой аутентификации с использованием пароля «admin».

В итоге веб-шелл Dama позволял злоумышленникам перемещаться по файловой системе жертвы, изменять локальные файлы, собирать информацию и похищать файлы. Отмечается, что Dama может использовать планировщик задач Windows для изменения конфигурации Windows Management Instrumentation (WMI), чтобы добавлять в систему высокопривилегированных пользователей.

Во время пост-эксплуатации атакующие выполняли сканирование сетевых портов, получали доступ к существующим БД и повышали свои привилегии, в том числе «обходя отключение функций PHP для побега из песочницы PHP и выполнения шелл-команд на сервере», — говорят в Akamai.

В настоящее время актуальная версия ThinkPHP – это 8.0, и эксперты пишут, что организациям нужно немедленно обновиться, особенно учитывая, что злоумышленники продолжают атаковать неисправленные версии.