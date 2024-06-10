Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили кибершпионскую кампанию, нацеленную на российские компании, в частности на сектора финансов и ИТ.

По данным исследователей, злоумышленники рассылают своим целям фишинговые письма, в которых в одних случаях представляются соискателями, в других — просят ознакомиться с результатами проведения специальной оценки условий труда или отправляют некие обещанные файлы.

Объединяет такие письма то, что атакующие делятся ссылками — якобы на архив с портфолио, презентациями и другими материалами. То есть в письмах нет вложений, а «резюме» и другие файлы предлагается скачать по ссылке. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв, злоумышленники регистрируют домены, названия которых похожи на файловые хостинги, а затем формируют ссылки, которые выглядят убедительно.

Вместо указанных документов в архивах находится малварь для кражи данных. Исследователи предупреждают, что весной 2024 года заблокировали несколько сотен подобных сообщений.