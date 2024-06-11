Сервис по блокировке спама SORBS (Spam and Open Relay Blocking System), принадлежавший компании Proofpoint и существовавший с 2001 года, прекратил работу.

SORBS предоставлял бесплатный доступ к списку для блокировки на основе DNS (DNS-based Block List, DNSBL), в который входили более 12 млн серверов, распространяющих спам, занимающихся фишингом и другими вредоносными почтовыми рассылками. В этом списке числились почтовые серверы, которые подозревались в рассылке или ретрансляции спама, а также взломанные, захваченные и зараженные малварью серверы.

Сервис существовал более двадцати лет: он был создан в 2001 году Мишель Салливан (Michelle Sullivan), которая руководила им, будучи сотрудником Proofpoint в Австралии. Данные SORBS использовали более 200 000 организаций по всему миру, и сервис высоко ценился за свою точность.

Когда журналисты The Register поинтересовались у представителей Proofpoint о причинах прекращения работы SORBS, в компании сделали следующее заявление:

«Решение о прекращении работы продукта никогда не бывает простым, и оно было принято после тщательного рассмотрения различных факторов, влияющих на устойчивость сервиса. Мы можем подтвердить, что SORBS был выведен из эксплуатации 5 июня 2024 года, и сервис больше не предоставляет репутационные данные. Учитывая наличие на рынке широкого спектра потенциальных решений для замены [SORBS], Proofpoint не может давать рекомендации или поддерживать какой-либо конкретный продукт в качестве замены, все зависит от потребностей организации».

При выводе из эксплуатации SORBS его «зоны» (18 списков, каждый из которых был посвящен отдельному классу спамерских серверов) были полностью очищены.

Журналисты полагают, что восстановление информации в «зонах» не потребует особых усилий, ведь кодовая база сервиса неповреждена. Поэтому перезапуск SORBS все еще возможен. Так, новость о закрытии SORBS уже вызвала в антиспамерском сообществе обсуждения о возможном приобретении проекта.

Дело в том, что ранее SORBS уже существовал в трех разных формах. Так, когда Мишель Салливан только создала сервис, он размещался в инфраструктуре, принадлежащей университету, в котором она тогда работала. Однако со временем влияние SORBS на университетскую сеть возросло до такой степени, что руководство вуза потребовало перенесли SORBS в другое место. В результате проект приобрел поставщик ПО GFI Software, а через несколько лет GFI передала SORBS компании Proofpoint, которая владела сервисом с тех пор, предоставив Салливан соответствующую должность.

По информации The Register, в настоящее время стоимость хостинга и операционных расходов сервиса находятся на таком уровне, что физическое лицо попросту не сможет взять их на себя.

Кроме того, источники издания сообщают, что интерес к приобретению SORBS проявляют и спамеры, которые на протяжении многих лет интересовались сервисом в преступных целях. Антиспамерское сообщество по понятным причинам надеется, что обязательства по управлению SORBS возьмут на себя не злоумышленники, а легитимные стороны.

Хотя Proofpoint справедливо отмечает, что на рынке существуют альтернативы (например, SpamCop и Spamhaus) одним из главных аспектов работы SORBS всегда была его прозрачность. В работе блок-листов это имеет первостепенное значение, поскольку их операторы могут серьезно усложнить жизнь всем, кто зарабатывает на жизнь рассылкой электронных писем.

Так, в SORBS действовала система тикетов поддержки, а сотрудники документировали все обсуждения и тщательно их архивировали. Таким образом, сервис обладал многолетними записями, которые документировали весь процесс принятия решений и содержали доказательства того, что SORBS не принимает сиюминутных решений, а также не используется для мести и сведения счетов.