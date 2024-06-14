Разработчики YouTube экспериментируют со встраиванием рекламы непосредственно в видеопоток, чтобы блокировщикам рекламы было сложнее ее заблокировать.

Первыми это нововведение заметили создатели опенсорсного браузерного расширения SponsorBlock, которое собирает информацию о том, какие фрагменты видео содержат спонсорский контент, чтобы пропустить их.

Авторы SponsorBlock предупредили, что внедрение рекламы на стороне сервера нарушает работу расширения, и уже ведется работа над решением этой проблемы. Кроме того, встраивание рекламы в видеопоток сказывается на эффективности других блокировщиков, которые люди используют на YouTube.

Дело в том, что в настоящее время на YouTube используется внедрение рекламы на стороне клиента, когда JavaScript-скрипты и видеоплеер на устройстве пользователя подгружают и показывают рекламу. То есть видеопоток и реклама разделены, а плеер запрограммирован на приостановку контента и воспроизведение рекламы в заданных точках.

Большинство блокировщиков отключают рекламу на YouTube, блокируя скрипты JavaScript, используемые для внедрения рекламы в видеопоток. SponsorBlock работает немного иначе: с помощью краудсорсинга он собирает информацию о различных сегментах видео и позволяет пользователям пропускать спонсорские интеграции.

Внедрение рекламы на стороне сервера позволяет встроить ее непосредственно в видеопоток, то есть еще до того, как контент будет доставлен зрителю. В итоге пользователи получают непрерывный поток, в который уже интегрирована реклама.

В SponsorBlock объясняют, что YouTube транслирует видео с помощью серии небольших фрагментов, которые «сшиваются» вместе для создания непрерывного видеопотока. Порядок воспроизведения этих фрагментов определяется файлом манифеста, и когда пользователь открывает видео, сервер YouTube передает ему плейлист, в который включены как контент, так и рекламные фрагменты.

Такой подход усложняет работу SponsorBlocks, поскольку смещает временные метки для спонсорского контента, и в зависимости от продолжительности рекламы это смещение меняется. Кроме того, это создает трудности для работы других блокировщиков, которые хуже распознают рекламу, которая является частью видеопотока (в отличие от легко обнаруживаемых инъекций на стороне клиента).

Разработчики SponsorBlocks пишут, что пока они вынуждены блокировать сообщения от браузеров, где происходит внедрение рекламы на стороне сервера, чтобы предотвратить повреждение данных. Однако если YouTube перейдет к внедрению рекламы на стороне сервера в большем масштабе, такой подход станет неэффективным.

Предполагается, что в будущем инструмент, вероятно, сможет вычислять продолжительность рекламы по различным метаданным и элементам пользовательского интерфейса YouTube, но пока система к этому не готова.

Что касается разработчиков других блокировщиков рекламы, со временем они могут создать более сложные алгоритмы обнаружения, использовать анализ метаданных и углубленное распознавание образов для определения резких изменений в аудио и видео, которые могут свидетельствовать о включение рекламы.

Журналисты издания Bleeping Computer получили следующий комментарий о ситуации от представителей Google:

«YouTube работает над повышением производительности и надежности как органического, так и рекламного видеоконтента. Это обновление может приводить к возникновению неоптимальных впечатлений от просмотра у пользователей блокировщиков рекламы. Блокировщики рекламы нарушают Terms of Service YouTube, и мы уже давно призываем пользователей поддерживать любимых авторов, разрешая рекламу на YouTube, или попробовать YouTube Premium для работы без рекламы».

Стоит сказать, что практически аналогичный туманный комментарий в компании давали журналистам в конце мая 2024 года, когда пользователи блокировщиков рекламы обнаружили, что теперь в некоторых случаях видео на YouTube автоматически перематываются в конец или в роликах отключается звук, что делает просмотр видео невозможным.