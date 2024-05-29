Пользователи блокировщиков рекламы обнаружили, что теперь видео на YouTube автоматически перематываются в конец или в роликах отключается звук, что делает просмотр видео невозможным.

По информации СМИ, проблема возникла 27 мая 2024 года и, похоже, она затрагивает не всех пользователей сервиса, хотя и не ограничивается и единичными случаями. Пострадавшие сообщают, что сбои распространяются на все ролики на YouTube.

Необычное поведение сохраняется даже в том случае, если пользователь пытается перезагрузить видео, нажимает на начало или произвольную часть ролика (тогда видео просто зависает на этапе бесконечной загрузки), но сразу же исчезает, если отключить блокировщик рекламы.

При этом жалобы поступают как от пользователей браузерных расширений-блокировщиков (например, Adblock Plus), так и от пользователей браузеров со встроенными системам блокировки рекламы (например, OperaGX).

Как полагают пострадавшие, происходящее – это очередной шаг разработчиков Google, направленный на борьбу с блокировкой рекламы. Напомним, что в прошлом году Google начала активно пре­пятс­тво­вать ра­боте блокировщиков рекламы на YouTube. Например, компания добавила пятисекундную задержку при первоначальной загрузке сайта для пользователей с блокировщиками, а также, в качестве эксперимента, ограничила таких пользователей всего тремя просмотрами видео.

Кроме того, в апреле текущего года компания взялась и за сторонние приложения, блокирующие рекламу при просмотре видео, которые нарушают Условия предоставления услуг (Terms of Service) YouTube. Google предупредила, что скоро начнет принимать против таких приложений меры.

При этом нельзя с точностью утверждать, что возникшие сбои вызваны именно некими действиями Google. К примеру, в январе 2024 года пользователи Adblock и Adblock Plus жаловались на массовые проблемы с производительностью на YouTube, подозревая, что в этом виноваты разработчики Google. Однако, как выяснилось потом, сбои происходили из-за ошибки в самом расширении.

Представители YouTube заявили изданию 9to5Google, что наблюдаемые пользователями проблемы связаны с «усилиями по улучшению производительности YouTube», однако «не связаны» с борьбой с блокировщиками рекламы. Однако также в компании дали журналистам весьма туманный комментарий:

«Блокировщики рекламы нарушают Terms of Service YouTube, и мы уже давно призываем пользователей поддерживать любимых авторов, разрешая рекламу на YouTube, или попробовать YouTube Premium для работы без рекламы. Не связанная с этим мера по повышению производительности и надежности YouTube может приводить к возникновению неоптимальных впечатлений от просмотра у пользователей блокировщиков рекламы», — заявили представители компании.

Сам пользователи уже делятся возможными вариантами решения новой проблемы (помимо отключения блокировщика). Так, на данный момент известно, что: