На прошлой неделе компания Microsoft сообщила, что откладывает запуск ИИ-функции Windows Recall, чтобы более тщательно протестировать ее перед выходом в виде публичной предварительной версии на компьютерах Copilot+.

Напомним, что Recall представили в мае 2024 года. Функция призвана помочь «вспомнить» любую информацию, которую пользователь просматривал в прошлом, сделав ее доступной с помощью простого поиска. Так, Recall, которую планировали включить по умолчанию на всех новых ПК Copilot+, делает снимок активного окна на экране каждые несколько секунд, записывая все, что происходит в Windows, будь то просмотр сайтов в браузере, общение в мессенджере или работа с другими приложениями.

Полученные снимки обрабатываются нейронным процессором (Neural Processing Unit, NPU) устройства и ИИ-моделью для извлечения данных со скриншотов. Затем информация сохраняется в SQLite, и пользователи Windows могут осуществлять поиск по истории с помощью запросов на родном языке.

Исходно релиз Recall в формате public preview был запланирован на 18 июня 2024 года, одновременно со стартом продаж первых ПК Copilot+, но теперь компания заявила, что откладывает запуск. Ожигается, что «в ближайшие недели» функция станет доступна только ограниченному числу людей, в рамках программы Windows Insider.

«После получения отзывов о Recall от нашего сообщества Windows Insider, мы, как обычно, планируем сделать Recall (preview) доступной для всех ПК Copilot+», — сообщили в компании.

Согласно обновленному сообщению в блоге Microsoft, запуск Recall отложили, чтобы привести функцию в соответствие с «высокими стандартами» компании в области качества и безопасности.

«Это решение основано на нашем стремлении обеспечить надежный и безопасный опыт для всех клиентов и получить дополнительные отзывы, прежде чем сделать эту функцию доступной для всех пользователей ПК Copilot+», — добавили в Microsoft.

Недавно мы уже писали о том, что Recall подверглась критике как со стороны ИБ-экспертов, так и со стороны защитников конфиденциальности. Специалисты сравнивали функцию с кейлоггером, добавленным в Windows, и уже демонстрировали, как использовать ее для кражи данных.

В ответ на эту критику Microsoft сообщила, что обеспечит дополнительную безопасность Recall, сделав функцию опциональной и зашифровав БД, чтобы та была недоступна, пока пользователь не пройдет аутентификацию с помощью Windows Hello.

Пока неясно, какие дополнительные защитные меры Microsoft намеревается встроить в Recall, и когда функция станет доступна обычным пользователям.