Компания Keytronic, занимающаяся производством печатных плат, сообщила об утечке данных. Дело в том, что еще две недели назад вымогательская группировка Black Basta выложила в сеть 530 ГБ, похищенных у компании.

Американская компания Key Tronic (она же Keytronic) изначально начинала как производитель OEM-оборудования (в основном клавиатур и мышей), а сейчас является одним из крупнейших производителей печатных плат (PCBA).

Keytronic сообщила в своем заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что 6 мая текущего года она подверглась кибератаке, которая нарушила ее работу и ограничила доступ к бизнес-приложениям, поддерживающим деятельность компании. В частности инцидент затронул системы финансовой и операционной отчетности компании.

В результате Keytronic пришлось на две недели остановить деятельность в США и Мексике, но в настоящее время работа возобновилась в штатном режиме.

Также в заявлении сообщается, что проведенное расследование показало, что в ходе атаки злоумышленники похитили у Keytronic персональные данные.

«Компания установила, что злоумышленник получил доступ к ограниченному количеству данных в среде компании и похитил их, включая некоторые персональные данные, — говорится в документе. — В настоящее время компания находится в процессе предоставления соответствующих уведомлений потенциально пострадавшим сторонам и регулирующим органам, как того требует действующее законодательство».

По словам компании, она уже понесла расходы в размере около 600 000 долларов США, связанные с восстановлением и устранением последствий атаки, а также наймом внешних экспертов по кибербезопасности, и в будущем расходы могут еще увеличиться.

Хотя сама Keytronic не связывает эту атаку с конкретной хак-группой, две недели назад об атаке на Keytronic заявили хакеры из Black Basta. Злоумышленники утверждали, что публикуют на своем сайте в даркнете 100% украденных у компании данных.

Хакеры заявили, что в ходе атаки им удалось украсть кадровые, финансовые, инженерные и корпоративные данные. В своей публикации они поделились скриншотами паспортов и карт социального страхования сотрудников, презентациями для клиентов и другими корпоративными документами.